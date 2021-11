Alex Belli e Aldo Montano si sono chiariti al GFVip, dopo la discussione avuta nei giorni scorsi. Nella giornata di domenica 7 novembre, il campione olimpico si trovava in giardino a prendere il sole ed è stato raggiunto dall'attore. A quel punto il 38enne ha cercato un confronto con il coinquilino che, a sua volta è stato attento all'ascolto e ha esposto la sua versione dei fatti. Al termine del chiarimento, i due "vipponi" hanno suggellato il tutto con un abbraccio.

Aldo e Alex siglano la 'tregua'

In occasione della puntata di venerdì 5 novembre, il conduttore del GFVip ha commentato le ultime dinamiche con i "vipponi".

Per l'ennesima volta, i due hanno avuto un battibecco al vetriolo. Domenica 7 novembre, però, è tornato il sereno tra i due concorrenti. A prendere l'iniziativa è stato Alex che, ha raggiunto lo sportivo mentre si trovava in giardino a prendere il sole. Dopo avere entrambi espresso il loro punto di vista, il duo Belli-Montano ha sancito la tregua con un abbraccio. Prima di tornare in casa, Alex ha chiosato: "Ti voglio bene". Montano ha prontamente replicato: "Anche io". In un secondo momento, Manila Nazzaro si è avvicinata al campione olimpico e ha chiesto se andasse tutto bene. A quel punto Montano ha risposto con un "sì". Tuttavia, ha fatto sapere di non cambiare idea su quello che è accaduto con Belli.

Al tempo stesso, però, Aldo ha fatto sapere che non si può continuare a portare avanti una guerra inutile.

La versione di Alex

Dopo avere raggiunto Aldo, Alex ha cercato di spiegare il suo punto di vista. L'attore ha riferito di avere avuto un crollo emotivo, a causa delle parole di Katia Ricciarelli. Il 38enne ha precisato di avere sempre aiutato i suoi compagni d'avventura perché è nella sua indole.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Successivamente, ha tirato nuovamente fuori la storia dei tre Moschettieri ma è stato prontamente fermato da Montano.

A quel punto, Belli ha cercato di spostare l'attenzione sul Grande Fratello Vip: "La tv commerciale deve vendere pubblicità. Noi siamo l'intrattenimento". Inoltre, Alex ha confidato di essere molto scosso per il confronto avuto con la moglie Delia.

Aldo: 'Io sono fiero di come sono'

Dal canto suo, Aldo Montano ha ammesso: "Io sono fiero di come sono". Il diretto interessato non ha nascosto che alcuni suoi atteggiamenti non avrebbe voluti mostrarli al piccolo schermo. Tuttavia, il 42enne toscano ha precisato di avere avuto quella determinata reazione perché si è sentito veramente colpito da una persona che reputava essere suo amico. In merito al capitolo legato alla moglie di Belli, Montano da amico ha invitato l'attore a non farsi intimorire da quello che accade all'esterno del Reality Show. Infine, ha consigliato ad Alex di recuperare il rapporto con Delia Duran piuttosto che pensare al chiarimento con lui.