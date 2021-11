Il Paradiso delle signore 6 continua con nuove puntate su Rai 1 e secondo le anticipazioni di giovedì 11 novembre Tina (Neva Leoni) sarà la protagonista e l'operazione alle corde vocali sarà al centro dei suoi pensieri. Vittorio (Alessandro Tersigni), come sempre, saprà stare accanto alla giovane cantante nel migliore dei modi, mentre ci saranno novità per Flora (Lucrezia Massari). La stilista, infatti, incontrerà Cosimo (Alessandro Cosentini) e da lui apprenderà delle informazioni molto preziose sui Guarnieri. Salvatore (Emanuel Caserio) si darà da fare per sostenere Anna (Giulia Vecchio) e per dimostrarle la sua vicinanza la accompagnerà da sua figlia, mentre Irene (Francesca Del Fa) continuerà a sabotare Gemma (Gaia Bavaro) cercando di portare dalla sua parte anche Dora (Mariavittoria Cozzella).

Tina sarà in crisi a causa dell'operazione

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 11 novembre raccontano che Tina sarà in crisi a causa delle parole del suo medico. La ragazza, infatti, dovrà operarsi al più presto se vuole essere certa di recuperare al meglio l'uso delle sue corde vocali, ma sarà ancora incerta sul da farsi e informerà Vittorio della sua situazione, Il dottor Conti, come sempre, saprà essere molto rassicurante e proverà a indicare a Tina la strada giusta organizzando un incontro con una fan. La cantante penserà di aver incontrato per caso la sua ammiratrice, ma questo la aiuterà a ragionare sulla sua scelta, fondamentale anche per la sua carriera.

Cosimo e Flora si incontreranno: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

La puntata de Il Paradiso delle Signore 6 che andrà in onda giovedì 11 novembre avrà tra i protagonisti anche Flora. La stilista, infatti, non avrà più bisogno di partire per Parigi perché sarà Cosimo a raggiungerla a Milano. Flora e il marito di Gabriella avranno un confronto che si rivelerà molto utile, perché la figlia di Achille apprenderà delle informazioni preziosissime da lui.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Irene darà filo da torcere a Gemma: anticipazioni puntata giovedì 11 novembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 dell'11 novembre rivelano che Irene continuerà a nutrire una forte antipatia per Gemma e un forte senso di protezione nei confronti di Stefania. La venere bionda continuerà a giocare le sue carte per mettere in difficoltà la figlia di Ezio e proverà a far schierare dalla sua parte anche Dora.

Salvatore, invece, farà di tutto per dimostrare ad Anna il suo affetto e la sua vicinanza anche dopo aver saputo del suo passato difficile. La signorina Imbriani sarà stupita piacevolmente dal forte slancio che Salvatore avrà nei suoi confronti, perché il ragazzo si offrirà di accompagnarla da Irene, la sua bambina.