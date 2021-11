La convivenza forzata all'interno del GFVip comincia a diventare pesante, anche per le sorelle Selassié. Nella serata di martedì 9 novembre, Clarissa e Lulù hanno avuto uno scambio d'opinioni piuttosto ruvido, tanto che è dovuta intervenire l'altra sorella Jessica. A generare il malcontento tra le due Principesse, è stata la cena poco gradita da parte della sorella più grande.

La lite

Martedì 9 novembre, Lulù ha deciso di non mangiare. Il motivo? La cena preparata dagli altri coinquilini non era di suo gradimento. Nella tarda serata, però, la più grande delle sorelle Selassié ha cominciato a lamentare di avere fame.

A quel punto è intervenuta Clarissa - sorella minore - che, ha prontamente redarguito la 33enne. Nel dettaglio, la Principessa ha fatto presente che chi aveva preparato la cena si era anche preoccupato di non mettere alcune spezie nelle pietanze, perché poco gradite dalle sorelle Selassié.

Stanca dei continui mugugni della sorella maggiore, Clarissa ha sbottato: "Smettila di lamentarti per il nulla". Il rimprovero è stato mal digerito da Lulù che, a sua volta si è avvicinata alla sorella e ha espresso il suo punto di vista. La più grande delle sorelle Selassié ha spiegato di avere chiesto solamente dei piatti semplici.

L'intervento di Jessica

Nel vedere le due sorelle discutere animatamente in cucina, è arrivata Jessica Selassié. Quest'ultima ha cercato di portare via Clarissa per non alimentare la discussione. Entrambe le sorelle, però, sono state raggiunte da Lulù. La 33enne ha continuato a fornire la sua versione dei fatti, fino a scagliarsi contro la sorella minore: "Lei mi ha aggredito".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Successivamente, la diretta interessata ha sbottato: "Sei matta, stai zitta". Anziché restare in silenzio, Clarissa ha continuato a rimproverare la sorella maggiore. A detta della ragazza, la sorella dovrebbe essere più presente in cucina quando si prepara il pranzo o la cena in modo che, se non gradisce il menù potrebbe chiedere delle variazioni.

Inoltre, Clarissa ha fatto presente che Lulù ha avuto quella reazione solamente perché poco prima aveva avuto una discussione con Manuel Bortuzzo. La discussione si è placata solamente perché Jessica ha portato via Clarissa, lasciando Lulù sola mentre fumava in veranda.

Il sospetto

Sul web, la lite delle sorelle Selassié ha destato alcuni sospetti. Scedendo nel dettaglio, sul profilo Twitter di Agent Beast lo scorso 2 novembre, si è parlato di una nuova dinamica all'interno del GFVip. Stando alle ipotesi, gli autori del Reality Show starebbero cercando di mettere le sorelle una contro l'altra in modo da farle diventare un singolo concorrente. Sul tweet si legge: "Il crollo del regno delle Princess".

Al momento si tratta solo di supposizioni, ma la discussione ha generato qualche sospetto di troppo tra gli utenti del web.