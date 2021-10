Al GFVip, c'è stato un riavvicinamento tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Dopo le coccole e i baci scambiati, i due "vipponi" hanno avuto un chiarimento. In particolare, la Principessa ha confidato di essere rimasta spiazzata dall'atteggiamento del 22enne di Treviso. Sebben quest'ultimo non si sia pentito, ha precisato che davanti alle telecamere non vuole intraprendere una relazione.

Il precedente

Terminata la 13^ puntata del GFVip Manuel Bortuzzo ha sorpreso Lulù Selassié. Mentre la Principessa si trovava in camera, è stata invitata dal nuotatore ad avvicinarsi a lui.

A quel punto Manuel ha tirato Lulù verso di sé e l'ha baciata appassionatamente.

Ma non è tutto, nel mezzo della notte la più grande delle sorelle Selassié si stava dirigendo in camera sua ma Bortuzzo ha cercato di trattenerla per coccolarla ancora un po'. Ovviamente, il gesto di Manuel è stato accolto con piacere dalla 33enne ma anche con molto entusiasmo.

Il confronto

In seguito al riavvicinamento con Manuel Bortuzzo, Lulù ha cercato di capire quale significato desse il 22enne a quei baci. A quel punto lo sportivo ha invitato la coinquilina a non farsi troppi film su di loro. Inoltre, Manuel ha fatto presente di essere felice quando riceve dei biglietti dalla "vippona", ma al tempo stesso l'ha messa di fronte alla realtà dei fatti: "Mi conosci.

Purtroppo, non do molte soddisfazioni nella vita". Bortuzzo ha spiegato di mostrarsi al Reality Show come sarebbe fuori dal GFVip: "Se mi fanno un regalo sono uguale, non faccio salti di gioia".

Prima di concludere il suo punto di vista, Manuel Bortuzzo ha confidato di essere frenato all'interno della casa di Cinecittà: "Non ho bisogno di fare nulla qui".

Il diretto interessato ha rivelato che, per lui l'amore è quando rimane una cosa riservata e non data in pasto ai media: "Qua davanti a tutti non mi va".

La replica della Principessa

In passato, Lulù Selassié è stata criticata per l'atteggiamento nei confronti di Manuel Bortuzzo: la 33enne è stata rimproverata di essere troppo "pesante" verso il coinquilino.

In seguito al discorso del nuotatore, la ragazza è apparsa piuttosto cambiata: "Ti capisco, ma lunedì ci siamo riavvicinati". La 33enne si è domandata se per Manuel sia o meno un problema se di punto in bianco lo volesse baciare davanti agli altri concorrenti del GFVip. Lulù ha precisato di non volere commettere gli errori del passato.

Poi, ha affrontato il capitolo legato al carattere introverso di Manuel: "A me piaci come sei, non voglio che cambi". La più grande delle sorelle Selassié ha precisato di essersi invaghita del coinquilino perché si è sempre mostrato senza filtri. Infine, la diretta interessata ha confidato di essere contenta dei baci scambiati con Bortuzzo.