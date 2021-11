Il giorno seguente la 18ª puntata del GFVip, la tensione tra le sorelle Selassié è salita alle stelle.

Nel pomeriggio di sabato 13 novembre, Jessica ha scoperto che Lulù stava scrivendo una lettera a Manuel Bortuzzo e l’ha prontamente fermata. Tra le due, però, è nato un botta e risposta al vetriolo.

Il precedente

In settimana, Manuel Bortuzzo aveva deciso di interrompere la conoscenza con Lulù Selassiè. Nonostante il 22enne abbia più volte chiesto di essere lasciato solo, la Principessa l’ha rincorso per un chiarimento. L’eccessiva presenza della 23enne, ha messo in difficoltà il nuotatore.

Nella puntata di venerdì 12 novembre, anche Signorini ha rimproverato la ragazza, spiegandole che non è alla prima cotta adolescenziale. Inoltre il conduttore ha ricordato che Manuel ha i suoi problemi - dovuti inevitabilmente alla sua condizione fisica - quindi Lulù deve comprendere quando è il momento di darci un taglio.

Jessica perde la pazienza

A causa dell’atteggiamento di Lulù, le Principesse d’Etiopia sono finite in nomination: Jessica, Lulù e Clarissa giocano come unico concorrente fino a quando eventualmente gli autori del Reality Show non decideranno di dividerle.

Al termine della 18ª puntata del GFVip, le sorelle Selassié hanno avuto un botta e risposta al vetriolo fra loro. In particolare, Jessica ha invitato Lulù a non avere un atteggiamento infantile e rispettare i spazi di Manuel.

A quanto pare, però, il discorso di Jessica e Clarissa non è servito a granché. Nel pomeriggio di sabato 13 novembre, la 23enne ha deciso di scrivere una lettera indirizzata a Manuel Bortuzzo. La più grande delle sorelle Selassié una volta compresa l’intenzione della congiunta, l’ha prontamente redarguita: “Se stai scrivendo una cosa a Manuel fermati adesso”.

A detta della maggiore, infatti, Lulù non si starebbe rendendo conto di quanto è accaduto in puntata, sostenendo che la sorella starebbe facendo una brutta figura.

La replica di Lulù

Di fronte al rimprovero di Jessica, Lulù ha reagito male. Scendendo nel dettaglio, la 23enne ha invitato le sorelle ad abbandonare il gioco se hanno deciso di partecipare per criticarla continuamente.

In un secondo momento, Lulù ha sostenuto che la sorella maggiore le porterebbe solo negatività, aggiungendo: “Jessica devi farti gli affari tuoi”.

La giovane ha spiegato di non vivere l’esperienza al Grande Fratello Vip con il solo pensiero di conquistare Bortuzzo. Al contrario ha confidato che ogni giorno, appena sveglia, pensa alla situazione del papà che si trova recluso in una casa circondariale per una presunta frode fiscale. Infine, Lulù ha fatto sapere di non volere essere descritta come una “pazza”.