Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè hanno interrotto la conoscenza nel peggiore dei modi. Poco prima della messa in onda della 18ª puntata del GFVip , il ragazzo ha dato adito ad un duro sfogo nei confronti della Principessa. Su Instagram, l'atleta paralimpica Monica Contraffatto ha criticato l'atteggiamento del nuotatore.

L'episodio incriminato

La settimana appena trascorsa nella casa del GFVip, è stata piuttosto dura per Manuel Bortuzzo. Il 22enne ha iniziato ad avere un malessere psico-fisico che l'ha portato ad avere un crollo. Nonostante il ragazzo abbia cercato più volte di essere lasciato solo, Lulù Selassiè non ha ricevuto il messaggio.

L'atteggiamento della 23enne, ha portato lo sportivo ad avere una reazione piuttosto brusca verso la coinquilina.

Poco prima della messa in onda del Reality Show, Manuel ha perso la pazienza: “Mi sono rotto, non capisci o non vuoi capire”.

La stoccata dell'atleta

L'atteggiamento di Manuel Bortuzzo nei confronti di Lulù Selassiè sta spaccando l'opinione pubblica. Tra le persone che si sono schierate contro il “vippone” c'è anche l'atleta paralimpica Monica Contraffatto.

La quale, su Instagram, ha lanciato una stoccata a Bortuzzo: “Stare in carrozzina non giustificato nessuno a prendersi gioco di una ragazza” . A detta dell'atleta, il recupero psico-fisico non c'entra nulla con i suoi comportamenti.

'Stop al vittimismo'

Monica Contraffatto ha spiegato che le persone vanno trattate per quello che sono, senza alcuna differenza. Nel momento in cui Bortuzzo viene giustificato per i suoi comportamenti con Lulù, subisce una sorta di bullismo. Infine, l'atleta ha precisato di conoscere soltanto un Ultimo e fa il cantante. Poi, Monica Contraffatto ha concluso il suo discorso lanciando l'hashtag “stop vittimismo davanti alle telecamere” .

Lulù in lacrime nel post-puntata

Terminata la 18ª puntata del GFVip, Lulù ha avuto un crollo emotivo . La diretta interessata ha cercato di spiegare la sua posizione con Manila e Francesca, ma entrambe l'hanno invitata ad imparare dai suoi errori. Al contrario, le sorelle delle Principessa l'hanno rimproverata e hanno spezzato una lancia a favore di Manuel.

Nel dettaglio, Jessica ha fatto sapere che l'atteggiamento di Lulù è stato infantile. Inoltre, ha invitato la sorella a rispettare gli spazi chiesti da Bortuzzo. Secondo Jessica e Clarissa, il nuotatore infatti agito in quel modo perché stanco di ripetere sempre le stesse cose.