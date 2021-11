Dopo due mesi di convivenza forzata al GFVip, anche le "alleanze" più indissolubili sembrano scricchiolare. In occasione di una chiacchierata confidenziale, Davide Silvestri ha rivelato ad Aldo Montano di avere cambiato opinione su di lui. A detta dell'attore, tra i due sarebbe scoccata la scintilla dell'amicizia.

Le parole di Silvestri

In questi giorni, Davide e Aldo stanno trascorrendo molto tempo insieme al GFVip. Nel dettaglio, il campione olimpico ha insegnato anche qualche mossa di scherma al coinquilino. I due si trovano a ridere, parlare e scherzare insieme.

Cosa che fino a qualche settimana fa, non è mai accaduta.

Nella giornata di giovedì 25 novembre, Silvestri ha fatto una confidenza al concorrente toscano: "Con te le cose sono cambiate in meglio". Il diretto interessato ha spiegato che prima quando andava in confessionale, raccontava agli autori del Reality Show di non avere abbastanza feeling con Montano: "Ti ho rivalutato, ho cambiato idea in positivo su di te". Davide si è detto contento che tra lui e Aldo sia scoccata la scintilla dell'amicizia.

'A me interessano i fatti'

Ma che cosa è stato a far cambiare idea all'attore? Davide ha spiegato che quando ha ricevuto la sorpresa della fidanzata, ha compreso che Aldo non era come pensava lui.

Il campione olimpico infatti, si è avvicinato e lo ha abbracciato. Secondo il gieffino, questi sono i gesti che valgono più di mille parole o di un ti voglio bene: "A me interessano i fatti".

Il 40enne ha riferito di essersi sempre mostrato senza maschere ai suoi compagni d'avventura: "Io sono così come mi vedi, senza sfaccettature".

Silvestri ha ribadito che se qualcosa non la tollera, lo dice senza problemi. Se deve arrabbiarsi per una cosa, lo fa. Insomma, Davide sente di essere con tutti e contro tutti.

Il rapporto di Davide e Soleil in crisi

Mentre con Aldo Montano sembra essere sbocciato il feeling, l'amicizia con Soleil Sorge sembra avere avuto una battuta d'arresto.

Tra i due c'è stato un litigio per uno scherzo fatto dall'influencer. Nel dettaglio, Soleil ha lanciato per gioco la farina avanzata della pizza e ha colpito l'attore negli occhi. Anziché riderci sopra, Silvestri è andato su tutte le furie.

Ma non è tutto, i due coinquilini hanno avuto anche un confronto al termine della 21^ puntata del GFVip. Durante un confessionale, il 40enne ha ammesso che Sorge ha avuto una caduta di stile nei confronti di Gianmaria e l'ha invitata ad essere più umile. Soleil sembra non avere preso bene le parole del coinquilino, tanto da avere replicato in modo piccato: "Hai qualcosa nei miei confronti". Sebbene Davide abbia cercato di stemperare, tra i due sembra essere calato il gelo.