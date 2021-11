Sebbene siano passati diversi anni, Giorgio Manetti ha ben nitido il ricordo della sua prima volta con Gemma Galgani, che attualmente è in isolamento domiciliare per aver contratto il Covid-19. In una lunga intervista rilasciata a Fanpage, l'ex cavaliere del trono over di Uomini e donne ha raccontato alcuni particolari intimi della sua relazione con la torinese, sottolineando di aver sempre apprezzato la personalità e la femminilità di Gemma. Giorgio, inoltre, ha anche chiarito il suo pensiero su Isabella Ricci che in passato ha espresso il desiderio di conoscerlo.

Giorgio ricorda la sua intimità con la dama torinese

'C'era chimica', ha esordito Giorgio per raccontare la sua relazione con Gemma. Ai tempi della loro frequentazione, lui aveva 59 anni mentre la dama 65 anni: Galgani lo aveva colpito per la sua femminilità. 'La puoi giudicare quanto vuoi ma è femminile', ha detto l'ex cavaliere fiorentino che dopo una lunga relazione adesso è di nuovo single. Inoltre, Manetti ha voluto prendere le difese della torinese relativamente agli attacchi di Tina sulla sua prima volta con Giorgio.

'Non è vero che si è concessa subito', ha sottolineato Giorgio, che ha raccontato anche che la loro prima volta c'è stata dopo tre uscite. Il giorno successivo al primo incontro intimo, il cavaliere ha mandato una foto con un fiore alla dama.

'Un piccolo gesto che lei ha apprezzato', ha affermato il fiorentino che rivelato dei particolari fino ad adesso inediti. Inoltre, Manetti ha detto che, nonostante arrivassero per lui tante donne in trasmissione e si concedesse anche qualche uscita con loro, a fine serata correva sempre a dare la buona notte a Gemma.

Giorgio lusingato da Isabella

L'attrazione reciproca tra Gems e George, come si facevano chiamare i due ai tempi della relazione che ha appassionato tutta Italia, era innegabile e le parole di Manetti confermano che lui era davvero interessato alla donna. Dopo la rottura, Giorgio ha avuto altre frequentazioni in trasmissione ma nessuna di rilevanza, tant'è che poi decise di lasciare.

E a proposito della sua scelta di abbandonare per sempre Uomini e Donne, Giorgio ha chiarito che la sua scelta è stata dettata dalla forte ostilità che percepiva da parte del pubblico e degli opinionisti.

Infine, Giorgio ha dedicato un pensiero a Isabella Ricci, dicendosi lusingato per il desiderio espresso dalla donna di conoscerlo. Di certo, Giorgio non negherebbe un caffè o addirittura una cena alla dama. Per ciò che riguarda Gianni Sperti, che ha ipotizzato un accordo tra lui e Isabella, Manetti ha chiarito che commentare il suo pensiero non gli interessa nemmeno.