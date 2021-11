Francesca Cipriani ha pronunciato una frase al GFVip che sta spaccando l'opinione pubblica. Parlando di altre usanze culinarie, la showgirl ha invitato tutti a non prendere esempio dalla Cina poiché mangiano cani e gatti. Non d'accordo con l'affermazione della coinquilina, Soleil Sorge ha fatto presente che non bisogna mai generalizzare.

L'accaduto

Mentre i "vipponi" erano a tavola, mercoledì 10 novembre, è stato toccato l'argomento delle usanze culinarie nei vari paesi del mondo. A un certo punto, Francesca ha tirato in ballo un servizio trasmesso a Le Iene in cui si parlava del consumo di carne di cane e gatto: "Non prendete esempio dalla Cina".

La showgirl ha confidato di essersi sentita male nel vedere quel servizio televisivo. Poi ha ribadito che non si tratta di un buon esempio.

La critica di Cipriani non è passata inosservata ai telespettatori della diretta h24. Ma non solo, il pensiero di Francesca ha spaccato anche l'opinione degli stessi "vipponi".

La replica di Sorge

L'influencer italo-americana, dopo avere ascoltato il giudizio di Francesca Cipriani, l'ha prontamente redarguita. Nel dettaglio, Soleil Sorge ha esordito: "Ma di cosa stai parlando? Senza offesa, ma non si giudica un'altra cultura così". A detta della gieffina, è tremendo giudicare un intero popolo solamente per le sue usanze culinarie. Inoltre, la diretta interessata ha reso noto che la cucina cinese è la più prelibata del mondo.

Soleil, nella più totale calma, cercava di spiegare quanto sia sbagliato giudicare un'altra cultura che non sia la propria e Francesca, nella sua più totale ignoranza, ribadiva "eh ma il servizio…" quando doveva soltanto TACERE #gfvip

In merito al consumo di carne di cane e gatto, Sorge ha precisato che ci sta il fatto di ritenere sbagliato il consumo di animali che in altri paesi sono domestici.

Tuttavia, la 27enne ha fatto presente che anche in Italia vengono macellati animali in modo atroce. Infine, Soleil ha tagliato corto: "Certe cose non si possono dire così con leggerezza".

Katia Ricciarelli: 'Non mi parlate di questo'

Sulla discussione è intervenuta anche Katia Ricciarelli. La soprano ha invitato Francesca Cipriani a non sparare sentenze.

Come menzionato da Soleil, anche la cantante lirica ha fatto sapere che in Italia viene consumata la carne di cavallo: "Non mi parlate di questo, mi fa orrore". L'ex moglie di Pippo Baudo ha fatto anche sapere che della cucina italiana non gradisce molte prelibatezze, ma non per questo condanna l'intero popolo.

Nonostante sia stata redarguita, Francesca ha precisato che quello è il suo pensiero. A spezzare una lancia a favore di Cipriani, ci ha pensato Carmen Russo. Quest'ultima ha spiegato che la showgirl ha solamente espresso un suo parere. Alex Belli si è schierato dalla parte di Francesca mentre Manila Nazzaro e Sophie Codegoni hanno continuato a parlare di altre pietanze tipiche.