Terminata la 12ª puntata del GFVip, i concorrenti hanno commentato le dinamiche avvenute durante la diretta. Soleil Sorge parlando con Jessica Selassié ha cercato di mettere in guardia la Principessa dall’atteggiamento di Sophie Codegoni. A detta dell’influencer italo-americana, l’ex tronista farebbe di tutto per farsi notare all’interno della casa.

La versione dell’influencer

Soleil Sorge continua a non credere nella nuova fede di Sophie Codegoni. Per la 27enne italo-americana non ci sono dubbi: “Lei è molto stratega”. Soleil è convinta che l’ex tronista di Uomini e donne sia alla costante ricerca della visibilità all’interno del GFVip: prima avrebbe cercato di instaurare un rapporto con lei, poi si è avvicinata a Manuel Bortuzzo - facendo ingelosire Lulù Selassié - e infine, ha cercato di intraprendere una relazione con Gianmaria Antinolfi.

A detta di Soleil, la coinquilina prima lancerebbe il sasso e poi si tirerebbe indietro.

Sorge ha spiegato alla Principessa d’Etiopia di avere quasi dieci anni di più di Codegoni. Dunque, certe cose le comprende in anticipo rispetto ad altri: “Comunque mi continua a fare tenerezza, ha 19 anni, non ha né arte né parte”.

‘Quando parlo dico cose oggettive, non insulto’

Nel corso del discorso della chiacchierata con Jessica, Soleil Sorge ha continuato ad esporre i suoi dubbi su Sophie. Secondo la 27enne, la coinquilina spesso le lancerebbe delle frecciatine. Tuttavia, la diretta interessata ha precisato di avere sempre sorvolato: “Continuo a fare finta di niente, ma quando sono sazia ti rimetto al tuo posto”.

Successivamente, l’influencer ha sostenuto che Codegoni abbia sempre cercato di discutere per motivo banali: “Quando parlo io dico cose oggettive, non mi permetto di insultare”.

La reazione della Principessa

Prima di concludere il suo discorso, Soleil Sorge ha cercato di mettere in guardia Jessica: “In base a quello che dicono le persone lei cambia opinione”.

A detta della “vippona”, l’ex tronista si sarebbe avvicinata a Bortuzzo solamente per far parlare di un presunto triangolo amoroso con Lulù Selassié - sorella di Jessica e Clarissa. Per l’influencer, tra Codegoni e Bortuzzo non ci starebbe mai stato un certo feeling. Per questo motivo, Soleil ha invitato la coinquilina a valutare bene gli atteggiamenti della compagna d’avventura.

Dopo avere ascoltato Soleil, la 25enne ha espresso le sue perplessità. Nel dettaglio, Jessica ha riferito di non avere mai visto comportamenti ambigui in Sophie. Tuttavia, la diretta interessata si è detta pronta ad osservare meglio i modi di fare della coinquilina in modo da tratte le sue valutazioni.