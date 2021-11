Le polemiche nate al Grande Fratello Vip sulla frase infelice di Alex Belli relativamente a Manuel Bortuzzo non si placano. Nelle scorse ore sulla vicenda è intervenuto anche il padre del nuotatore. Il signor Franco ha precisato - tramite una storia su Instagram - che suo figlio è caduto quando è stato vittima dell'incidente, ma ha saputo rialzarsi, al contrario invece l'attore avrebbe avuto una caduta di stile.

L'intervento del signor Franco Bortuzzo

Il fatto è accaduto nella giornata di mercoledì 3 novembre, quando Alex Belli, parlando con Soleil Sorge e Davide Silvestri, ha sostenuto che prima o poi al GFVip tutti cadranno con le nomination.

Riferendosi a Manuel Bortuzzo, l'attore ha avuto un'uscita di cattivo gusto: "Manuel non può cadere". Il riferimento evidente è al fatto che il 22enne si trova su una sedia a rotelle.

Tale frase ha suscitato una serie di polemiche all'esterno del Reality Show, tanto che alcuni utenti hanno chiesto la squalifica dell'attore.

Sulla vicenda, nella mattinata di questo giovedì, è intervenuto pure il papà di Manuel Bortuzzo. Tramite il suo profilo Instagram, il signor Franco ha esordito: "Manuel è caduto quando l'hanno colpito, ma si è rialzato". Poi l'uomo ha lanciato una stoccata ad Alex Belli, pur senza nominarlo: "Tu sei caduto di stile sempre che l'abbia avuto".

La reazione del migliore amico di Manuel e del suo staff

A spezzare una lancia a favore di Manuel Bortuzzo, ci nelle scorse ore ci aveva pensato anche il suo migliore amico. Alex Castelluccio, su Instagram, ha scritto: "Caro mio grande attore Alex Belli, devo dire che sei partito bene con la strategia di diventare molto legato a a Manuel, i tre moschettieri, ecc.

Ma come vedi non sei neanche un granché come attore e i teatrini stanno finendo. Questo è tutto il rispetto che provi. Dici ad ogni persona della casa che la stimi poi parli male alle spalle o fai battute infelici a un ragazzo disabile".

Catelluccio ha poi proseguito: "Dovresti ricordare che sei in un programma tv e non a casa tua con la tua amichetta dove tutto quello che fai e dici non verrebbe mai visto.

Alex, qui si vede tuto quello anche chi sei. Da migliore amico di Manuel ti dico che non mi sono mai permesso di fargli battute del genere davanti, figuriamoci alle spalle, perché l'amicizia è tutt'altra cosa da quella che racconti tu."

A fare eco alle dichiarazioni social di Castelluccio, c'è stato anche il comunicato social da parte dello staff dello stesso Bortuzzo. Tramite una serie di stories, è stato chiesto un serio provvedimento nei confronti di Alex Belli per la frase infelice. In particolare, lo staff ha parlato di mancanza di sensibilità e di rispetto nei confronti di tutte le persone che hanno a che fare con la disabilità. Inoltre, è stato chiesto che un messaggio simile non passi inosservato davanti ai riflettori, in quanto moltissime persone che guardano il GFVip si sono sentite offese. Infine, lo staff di Bortuzzo ha sostenuto che probabilmente Manuel reagirà con il sorriso, in quanto è una persona autoironica.