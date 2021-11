La discussione avvenuta al Grande Fratello Vip tra Aldo Montano e Alex Belli ha lasciato degli strascichi. Parlando con Soleil Sorge e Davide Silvestri, l'attore ha confidato di essere deluso per l'atteggiamento del coinquilino. Il motivo? Alex ha rivelato che da giorni attende le scuse di Aldo, ma secondo lui arriveranno solamente nella puntata di venerdì 5 novembre.

Lo sfogo di Belli

Alex e Aldo hanno litigato tanto da finire quasi alle mani. A innescare la miccia è stato un confessionale di fuoco di Belli in cui ha invitato il campione olimpico a prendere una presa di posizione.

Mentre nella 15^ puntata Montano sembrava avere reagito con sportività, il giorno seguente la diretta ha perso le staffe e ha affrontato verbalmente l'attore.

A distanza di due giorni dalla discussione avvenuta tra le mura del Grande Fratello Vip, Alex si è sfogato con Davide e Soleil. Scendendo nel dettaglio, l'attore ha rivelato di essere deluso: "Aspetto da giorni che un campione venga a chiedermi scusa". Secondo al giudizio del 38enne, Aldo dovrebbe fare un passo indietro per via dell'atteggiamento violento mostrato nei suoi confronti. Non contento, Belli ha sostenuto che Montano è arrivato al Reality Show per portare valori di umanità e sportività. A causa della sua aggressività, però, starebbe uscendo in una maniera del tutto diversa.

Il commento di Silvestri e Sorge

Dopo avere ascoltato la versione del coinquilino, Soleil Sorge ha cercato di spiegare il suo punto di vista. A detta dell'influencer italo-americana, Aldo potrebbe non avere ancora fatto il primo passo per il chiarimento perché potrebbe avere i suoi temi: "Magari ha bisogno di alcuni giorni per freddarsi".

Davide invece, ha sostenuto che gli è dispiaciuto vedere il campione olimpico passare dalla parte del torto visto che aveva ragione ad essere arrabbiato con Alex.

A quel punto Belli ha chiosato: "Sono inc... nero". Il diretto interessato si è detto convinto che Aldo Montano chiederà scusa solamente in puntata per una questione di visibilità: "Aspetta venerdì te lo dico io, è un parac...".

La stoccata agli altri 'vipponi'

Durante il suo sfogo, Alex Belli si è scagliato anche contro gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. Il 38enne ha sostenuto che tutta i coinquilini si sono schierati dalla parte di Aldo Montano, senza neanche ascoltare la versione di entrambi. Per Alex alcuni compagni d'avventura sono ipocriti in quanto starebbero facendo finta di nulla per non prendere una presa di posizione. Altri invece, avrebbero deciso di stare dalla parte dello schermitore nonostante abbiano ascoltato solo la sua versione dei fatti. Infine, Alex ha sostenuto che una parte di "vipponi" sia convinto che è stato lui a provocare Montano.

Sulla base di quanto dichiarato, l'attore ha tagliato corto con una stoccata: "È tutto un poverino".