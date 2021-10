Clima teso all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 dove, nel corso della puntata serale di ieri, c'è stato l'acceso confronto diretto tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo. Le due donne si sono ritrovate "faccia a faccia" dopo le frecciatine al vetriolo che si sono scambiate nel corso della settimana appena trascorsa. I colpi di scena non sono mancati e, ad un certo punto, Katia ha perso le staffe arrivando ad usare parole grosse nei confronti della sua "nemica".

Guerra nella casa del GF Vip tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata del GF Vip 6 di venerdì sera, Alfonso Signorini ha convocato in mystery room sia Katia che Jo Squillo, così da potersi confrontare guardandosi negli occhi, dopo le stoccate che si sono lanciate in questi ultimi giorni.

La cantante lirica è subito partita all'attacco nei confronti della sua "rivale", accusandola di essere una persona falsa e bugiarda.

"Non mi interrompere quando parlo, se lo rifai chiedo ad Alfonso di andare via", ha sbottato Katia contro Jo Squillo che cercava in tutti i modi di prendere la parola.

'Io non faccio le faccette', sbotta Jo Squillo contro Katia durante la lite

Poco dopo, però, anche la reazione di Jo non si è fatta attendere e la conduttrice ha finalmente mostrato il suo carattere battagliero.

"Mi sono rotta le scatole di essere presa per la buonista. Io non sono bugiarda", ha sbottato Jo Squillo che successivamente ha ammesso di non voler scendere gli stessi livelli di Katia, la quale pare che le farebbe le "faccette" in casa.

"Io alle spalle delle altre donne non faccio le faccette", ha sentenziato Jo mentre Katia cercava di dare la sua versione dei fatti e ad un certo punto ha chiesto alla sua "nemica" di non urlare e alzare la voce con lei.

Katia perde le staffe dopo la lite con Jo Squillo

Insomma, le due primedonne di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip sono arrivate ai ferri corti a distanza di un mese e mezzo dall'inizio del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini che, ieri sera, si godeva lo spettacolo dallo studio.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel momento in cui Alfonso ha chiuso il collegamento con la casa, ecco che Katia Ricciarelli si è lasciata andare ad una affermazione decisamente forte che non è passata inosservata agli spettatori da casa.

"Per fortuna che è finita, altrimenti qui succedeva un omicidio", ha sbottato Katia facendo riferimento proprio alla lite che fino a pochi secondi prima si era consumata all'interno della mystery room presente nella casa del Grande Fratello Vip. Riusciranno le due protagoniste a chiarirsi per davvero? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.