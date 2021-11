Nella serata del 23 Novembre è scoppiato l'ennesimo litigio tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, il Reality Show condotto da Alfonso Signorini. Le protagoniste della vicenda sono state Sophie, Jessica e Clarissa, che causa della preparazione tardiva della cena hanno fatto infuriare Katia Ricciarelli. Le tre ragazze stavano organizzando una cena a base di pizza, chiedendo agli altri coinquilini di non avvicinarsi in cucina e aspettare che venisse suddivisa in porzioni. Katia non avrebbe accettato "l'ordine" delle tre ragazze, accusandole di essersi montate la testa.

Sophie e le due sorelle Selassié nel mirino di Katia

Le tre vippone, per la cena del 23 novembre, erano di turno per preparare il pasto e hanno optato per la pizza, chiedendo agli altri concorrenti di non sostare in cucina e di aspettare che il tutto fosse pronto e porzionato. A quel punto Katia Ricciarelli è andata su tutte le furie, criticando l'organizzazione delle tre ragazze. Si è mostrata fin da subito infastidita dall'atteggiamento delle vippone e le ha accusate di avere un comportamento esagerato.

Ricciarelli decide di mangiare da sola

La soprano non ha accettato la disorganizzazione (a sua detta) delle coinquiline e ha deciso di rispondere a tono: "Disturbiamo se stiamo qui? Non cominciamo a fare queste sciocchezze.

Io mi prendo la mia pizza e vado di là". La donna ha deciso di prendere la pizza e mangiare in completa solitudine, "trasgredendo" la richiesta fatta da Sophie, Jessica e Clarissa. L'ira della Ricciarelli però non si è placcata, continuando ad andare contro le concorrenti: "Si sono montate la testa, adesso le mando a fare in c...

Non possiamo essere dominati dalle minorenni".

Davide Silvestri prova a calmare le acque, ma Ricciarelli non si placa: Lulù appoggia la donna

Sentendo le esternazioni della donna Davide ha deciso di intervenire, consigliandole di non usare tutte quelle parolacce. La donna, però, ha rincarato la dose: "Sono stanca. Non sopporto più l'ipocrisia".

Nella discussione è intervenuta anche Lulù, sorella di Clarissa e Jessica, ma non per difendere le ragazze, bensì per appoggiare il pensiero di Katia: "È da quattro ore che stanno cucinando e non è ancora pronto. Mi sembra ridicolo". Dopo questa esternazione Katia ha ribadito: "Qui vanno messi i paletti. Non si può continuare così, con gente che ci comanda a vent'anni e ci tratta come degli imbecilli". I malumori in casa continuano e probabilmente nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, prevista per venerdì 26 Novembre, ci sarà un confronto tra le donne.