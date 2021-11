La distanza tra Miriana e Nicola al Grande Fratello Vip è ormai incolmabile. I fan si stanno scatenando sui social per commentare la frase molto forte che qualche ora fa ha pronunciato Trevisan all'indirizzo di Nicola, sempre più attratto da lei. Tutto è partito da uno sfogo di Pisu con alcuni compagni di reality, che è stato sentito da Miriana, pronta a intervenire immediatamente per difendere la sua posizione.

Grande Fratello Vip, Nicola mette alla prova Miriana

Nelle scorse ore Nicola ha parlato di una sua "strategia" per vedere se Miriana sia realmente interessata a lui.

Pisu ha spiegato di essersi allontanato volontariamente da lei per innescare una sua reazione. A quel punto nella stanza è entrata Miriana, che non ha affatto gradito le parole di Pisu.

La showgirl non ha risparmiato critiche a Nicola: “Tu non hai neanche la gentilezza di capire che sono a disagio perché ho un bambino a casa”. Miriana ha ribadito di non sentirsi a suo agio in questa situazione, proprio per il fatto che a casa la aspetta suo figlio, che vuole proteggere a ogni costo.

Ad aumentare la distanza tra i due il fatto che Nicola in questi ultimi giorni abbia avuto un piccolo problema di salute che lo ha costretto a stare sdraiato. Lui avrebbe voluto che Miriana gli stesse accanto, ma ciò non è accaduto: “Non mi va, non lo farò mai'', ribadendo di volersi vivere anche i momenti nella casa del Grande Fratello Vip con gli altri concorrenti.

“NON SEI UNA PERSONA PER BENE, STAI LONTANO DA ME”



Gf Vip, Miriana asfalta Nicola: 'Perché ti devi far rifiutare così davanti alle telecamere?'

Lo scontro tra Miriana e Nicola è proseguito ancora e Pisu le ha rinfacciato che fino a poco tempo fa ricambiava senza problemi i suoi baci.

A quel punto è arrivata la stoccata: ''Mi stai trattando come tutti gli uomini trattano le donne'', dandogli della persona scortese.

Miriana ha poi detto a Nicola di aver deciso di allontanarsi in maniera definitiva anche per il suo stesso bene, certa che fuori dalla casa del Grande Fratello Vip non passi una bella immagine di lui, rifiutato di continuo sotto l'occhio impietoso delle telecamere.

La discussione ha quindi preso una brutta piega quando Nicola ha fatto orecchie da mercante. In quel momento la reazione di Miriana è stata molto forte e prima di uscire dalla stanza, sbattendo la porta, è stata categorica: ''Non sei una persona perbene! Stai lontano da me!”.

Sbigottiti anche i presenti, che non si aspettavano una reazione di questo tipo da parte di Trevisan. Senza dubbio nella puntata in diretta del Gf Vip di venerdì sera, Alfonso Signorini cercherà di capire meglio la dinamica di questo travagliato rapporto che, tuttavia, ora sembra essere giunto al capolinea.