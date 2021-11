Le nuove puntate di Uomini e donne previste per il mese di novembre su Canale 5 si preannunciano dense di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle nuove avventure della dama Ida Platano, che si ritroverà al centro dell'attenzione per le sorti del suo percorso col cavaliere Diego, che sembra aver fatto breccia nel suo cuore. Gemma Galgani, invece, si ritroverà a fare i conti con l'ennesima delusione sentimentale dovuta ad una frequentazione finita male, nonostante le buone premesse iniziali.

La scelta di Ida Platano: anticipazioni Uomini e donne novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste per il mese di novembre 2021, rivelano che per Ida Platano arriverà il momento di dare una svolta al suo percorso nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi, dopo che ha conosciuto il cavaliere Diego.

Tra i due è nato subito un ottimo feeling e si sono scambiati anche un intenso bacio nel corso della prima esterna fatta insieme.

Questo feeling, ha spinto Ida a rendersi conto del fatto che Diego potesse essere la persona adatta per stare al suo fianco e così ha deciso di sceglierlo e di annunciare il suo addio alla trasmissione.

Diego deluso da Ida e la lascia subito dopo il sì a U&D

Come ogni scelta che si rispetti, anche Ida e Diego hanno avuto la possibilità di ballare sotto la pioggia di petali rossi e con in sottofondo il loro brano preferito.

Le anticipazioni di Uomini e donne di novembre, quindi, rivelano che i due si sono detti pronti a costruire qualcosa di bello insieme, fuori dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi ma poi qualcosa è andato storto.

Il motivo? Ida Platano ha avuto l'ennesimo duro scontro con Tina Cipollari e tale situazione ha indispettito Diego, al punto da decidere di tornare di nuovo al suo posto e, in lacrime, ha lasciato Ida.

Ebbene sì, prima ancora di uscire insieme dalla trasmissione e viversi la loro favola d'amore in coppia, Ida e Diego si sono detti addio in quella che potrebbe essere considerata la coppia meno riuscita della storia di Uomini e donne.

E poi ancora, gli spoiler delle nuove puntate del programma Mediaset, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Gemma Galgani.

Gemma Galgani in lacrime disperata: anticipazioni Uomini e donne novembre

La dama torinese si è ritrovata a fare i conti con l'addio del cavaliere Costabile, il quale ha scelto definitivamente di chiudere la loro frequentazione e di voltare così pagina definitivamente.

Una vera e propria batosta per la dama, che in studio non ha trattenuto le lacrime e il suo dispiacere per l'ennesima frequentazione fallimentare a Uomini e donne.

Un percorso decisamente poco fortunato quello della dama torinese che, ormai, da un po' di tempo non riesce più a trovare un cavaliere col quale pensare e immaginare di poter costruire qualcosa di serio fuori dal contesto televisivo.

Riuscirà prima o poi a voltare pagina oppure, come ritiene Tina Cipollari, la dama del trono over è interessata in primis alla sua poltrona in studio?

Al trono classico debutta Matteo Ranieri, ex di Sophie

Insomma le nuove puntate di Uomini e donne si preannunciano ancora una volta dense di sorprese e colpi di scena che non passeranno inosservati agli occhi dei telespettatori di Canale 5.

Spazio anche alle novità del trono classico, dove è previsto l'arrivo (a sorpresa) del giovane Matteo Ranieri che si metterà in gioco nelle vesti di nuovo tronista di questa edizione, pronto a cercare la sua anima gemella dopo la cocente delusione legata alla fine della sua brevissima relazione con Sophie Codegoni.