Nella casa del GF Vip si stanno scaldando gli animi. La tensione fra i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini sta aumentando. Nella mattinata di giovedì 4 novembre, infatti, anche Miriana Trevisan, fino a questo momento calma e tranquilla, ha discusso con Nicola Pisu e, al termine della lite, è andata via, pronunciando un epiteto riferendosi al gieffino ed ha tirato un calcio a un tavolino.

GF Vip: discussione fra Nicola Pisu e Miriana Trevisan

Il risveglio del 4 novembre non è stato sereno per i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Infatti, Miriana Trevisan e Nicola Pisu hanno avuto una discussione. In particolar modo, l'ex moglie di Pago era nella camera da letto insieme al figlio di Patrizia Mirigliani ed altri concorrenti ed hanno iniziato a litigare. Il motivo dello scontro fra i due coinquilini della casa più spiata d'Italia, sarebbe stato il rapporto fra Miriana e Nicola. A detta di Trevisan, infatti, le attenzioni che avrebbe Pisu, non sarebbero opportune, in alcuni casi, per via del fatto che a casa ha un figlio che guarda cosa fa sua mamma all'interno del programma di Canale 5.

GF Vip: Miriana Trevisan litiga con Nicola Pisu

Miriana era in camera da letto ed ha iniziato una discussione con Nicola. Durante la lite erano presenti in stanza anche altri coinquilini, fra i quali Jessica e Lucrezia Selassié e Manuel Bortuzzo.

Trevisan ha dato del maleducato e dello scortese a Pisu, aggiungendo inoltre: ''Sono contenta di averti conosciuto così''. L'ex moglie di Pago ha inoltre ricordato al gieffino di non potere avere determinati atteggiamenti all'interno della casa del GF Vip con lui, per via del fatto che ha un figlio che la vede in televisione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Miriana, a quel punto ha dichiarato: ''Si va oltre, ci si bacia troppo, non lo voglio, non voglio far vedere sta roba, si sente, non voglio, ho un bambino a casa''.

#gfvip Nicola mette un punto con Miriana e lei si incavola pure pic.twitter.com/8nAlhXW94X — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) November 4, 2021

GF Vip: dopo la lite, Miriana Trevisan tira un calcio a un tavolo

Nicola Pisu ha provato a fare sentire le sue ragioni alla concorrente del GF Vip, ma Miriana non ne ha voluto sapere ed è andata via, chiudendo la porta della camera da letto, lasciando il gieffino senza potere replicare.

Nel tragitto, dalla stanza al soggiorno, Trevisan ha detto ad altri coinquilini: ''Un casino è successo'' e, oltre a questo, ha tirato anche un calcio ad un tavolino. Dopo avere anche pronunciato un epiteto, riferendosi a Nicola, Miriana si è seduta sul divano. Non resta che attendere le prossime ore, per scoprire se i due gieffini troveranno un punto di incontro e se si chiariranno. Inoltre, non è escluso che la vicenda e la lite sia motivo di discussione per la prossima puntata del Grande Fratello Vip.