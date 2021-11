Alex Belli finisce al centro delle polemiche social. L'attore protagonista del Grande Fratello Vip 6, in queste ultime ore si è lasciato andare ad una battuta di pessimo gusto sul conto del giovane Manuel Bortuzzo. Una frase che ha scatenato una vera e propria indignazione web e social, al punto che in moltissimi vorrebbero la sua squalifica immediata dal gioco. E, in queste ore, anche il papà di Manuel non le ha mandate a dire all'attore, attaccandolo duramente sui social.

Alex Belli, bufera dopo la pessima battuta su Manuel fatta al GF Vip

Nel dettaglio, durante un momento di svago all'interno della casa del GF Vip, Alex Belli in compagnia di Soleil Sorge e Davide Silvestri, stavano immaginando una possibile scenetta da mettere in atto nei prossimi giorni.

Ad un certo punto, Alex ha meravigliato tutti esclamando: "Poi cadono tutti, tranne Manu che non può cadere".

Una frase scomoda che è stata arricchita da una risata fragorosa fatta da Alex Belli ma anche da Soleil Sorge che in quel momento si trovava con l'attore e non si è dissociata dalla sua "battuta" di pessimo gusto.

Ebbene, tali affermazioni non sono passate inosservate agli occhi dei telespettatori social che seguono e commentano il GF Vip 24 ore su 24.

Il web chiede la squalifica di Alex Belli

In tantissimi si sono mobilitati sui social per chiedere espressamente al Grande Fratello Vip di prendere dei provvedimenti e di procedere con la squalifica immediata di Alex dalla casa di Cinecittà.

Migliaia di messaggi sono stati postati sui vari profili social del reality show, tutti contenenti una richiesta ben precisa di procedere con l'espulsione dell'attore dal reality show Mediaset.

E, in queste ultime ore, anche il papà di Manuel ha scelto di scendere in campo in prima persona e di metterci la faccia, dopo aver ascoltato la pessima frase rivolta da Alex alle spalle di suo figlio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Franco Bortuzzo, che qualche settimana fa è stato nella casa del GF Vip per fare una sorpresa a Manuel e incontrare anche gli altri inquilini, ha pubblicato un post al vetriolo su Instagram.

Il duro commento del papà di Manuel contro Alex Belli

"Alex Belli, Manuel è caduto quando gli hanno sparato ma si è rialzato. Tu sei caduto di stile, sempre che tu ce l'abbia", ha scritto il padre del nuotatore, lanciando così una durissima frecciatina contro l'attore.

Prima ancora del papà di Bortuzzo, lo staff social del ragazzo aveva postato un messaggio su Instagram, in cui chiedevano che venissero presi dei seri provvedimenti dalla produzione del GF Vip.

Cosa succederà a questo punto venerdì sera? Non si esclude che Signorini, possa davvero 'punire' Alex dopo la battuta sulla disabilità del giovane Bortuzzo.