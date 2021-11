I due concorrenti del Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge e Alex Belli continuano ad essere al centro delle critiche per la loro amicizia speciale. Gran parte dei fan del reality di Canale 5 pensa che ci sia qualcosa di più tra di loro, a causa di alcuni baci e abbracci che ci sono stati dati fuori dal contesto dell'amicizia. Questo argomento è stato approfondito nella diciassettesima puntata del GFV, quella dell'8 novembre, nella quale i due gieffini hanno ribadito che tra di loro c'è semplicemente una pura amicizia. Ma il confronto tra la moglie di Alex e Soleil Sorge 4 giorni fa ha cambiato notevolmente il loro rapporto fisico, motivi per cui si sentono male.

Alex: 'Ho fallito con il primo matrimonio perché non ero me stesso'

Nella scorsa puntata del Grande fratello Vip 6, quella del 5 novembre, nella casa di Cinecittà è entrata la moglie dell'attore Alex Belli, Delia Duran, la quale ha chiesto spiegazioni a suo marito sul perché le ha mancato di rispetto comportandosi in modo scorretto con la sua compagna d'avventura Soleil Sorge. L'attrice venezuelana gli ha fatto sapere che si è sentita ferita e tradita a causa della loro vicinanza. Dopo l'incontro con sua moglie, Belli è entrato in crisi, e dopo la puntata ha pensato di abbandonare il reality, ma l'intervento della modella e di Davide gli ha fatto cambiare idea.

A tale proposito, l'attore di Centovetrine ha dichiarato: "Ho deciso di restare perché mi hanno fatto ragionare, e anche perché Delia voleva che io rimanessi qui dentro e posso andare avanti con la mia stessa linea".

Poi, Alex ha sottolineato che quello che lo manda fuori di testa è il fatto che fuori non si vede tutto quello che succede nella casa, perché ha la stessa spontaneità anche con Sophie Codegoni, ma questo non si é visto.

"Voglio che Delia sappia che io sono me stesso in tutto quello che faccio - ha dichiarato il 39enne e poi ha aggiunto - lei stessa prima di partire mi ha chiesto di essere questo".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'attore ha detto anche che il primo matrimonio con la modella slovacca Katarina Raniakova è finito perché non è stato se stesso e tutto ciò che faceva non rappresentava il suo carattere.

'Sotto le coperte non ci siamo cercati'

A parte la complicità e gli abbracci, le immagini compromettenti che hanno scatenato la rabbia di Delia, sono stati quelli tra Alex e la modella sotto le coperte, poiché non si sa cosa sia successo.

Nel corso della puntata dell'8 novembre, l'attore ha detto che non è successo assolutamente nulla, c'è stato solo un movimento mentre si davano la buonanotte.

"Io non ho nessuna attrazione fisica verso Soleil - ha risposto Belli e poi ha chiosato - c'è solo attrazione celebrare".

Soleil: 'Se avessi voluto un uomo non mi tirerei indietro'

La moglie di Alex durante il confronto è stata molto offensiva con la modella, accusandola di essere una "gatta morta" e brava a girare la frittata al suo favore. Proprio per queste parole, la 27enne aveva deciso di prendere le distanze dal suo compagno d'avventura e nella puntata di lunedì ha sottolineato che per il bene di Alex farà un passo indietro con il loro rapporto, non nascondendo il rimpianto per questo.

"Volevo un rapporto senza problemi - ha detto la modella e poi ha proseguito - e se avessi voluto un uomo non mi tirerei indietro. Ma non è questo il mio interesse".