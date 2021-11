Venerdì 26 novembre, su Canale 5, è andata in onda la 22ª puntata del GFVip. Nell'occasione Delia Duran è tornata nella casa per avere un confronto con il marito Alex Belli e con Soleil Sorge. Terminata la puntata, la concorrente 27enne italo-americana ha riferito di essere stanca di parlare sempre delle stesse dinamiche.

L’accaduto

Dopo il precedente confronto-scontro tra Delia e Soleil, la moglie di Alex Belli aveva deciso di tornare nella casa del GFVip per incontrare il marito. La modella sudamericana ha ribadito di essere stufa di vedere il suo uomo vicino a un’altra donna.

Dal canto suo Belli ha provato a tranquillizzarla, facendo sapere di essere innamorato soltanto di Delia.

Il confronto tra i due si è concluso con un bacio appassionato sulla porta rosa della casa di Cinecittà.

Lo sfogo di Soleil

Terminata la puntata del GFVip, Soleil Sorge ha commentato con Alex Belli quanto accaduto in diretta. La diretta interessata non ha nascosto di essere delusa: “Pensavo in Mistery di parlare di qualcosa di interessante di mio”. Poi ha aggiunto: “Cosa devo starci a fare? Io sicuramente il 13 esco di qui. “Non ha senso stare qua dentro per i triangoli”.

Sorge sembra non gradire di essere continuamente messa al centro delle polemiche di un presunto triangolo amoroso con Delia e Alex.

Al contrario, la giovane vorrebbe parlare del proprio passato, in modo da farsi conoscere meglio dal pubblico del piccolo schermo.

Chi potrebbe non accettare il prolungamento del reality

Il GFVip doveva finire il prossimo 13 dicembre, ma recentemente Alfonso Signorini ha comunicato il prolungamento del Reality Show. Riguardo ai concorrenti che potrebbero lasciare il programma senza accettare il prolungamento ci sarebbero diversi concorrenti.

D'altronde alcuni abbandoni per lo stesso motivo erano già accaduti nell'edizione dello scorso anno, quando Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini decisero di uscire dal programma a dicembre per via del prolungamento: la showgirl calabrese scelse di trascorrere il Natale con suo figlio, mentre il figlio di Alba Parietti decise di tornare a casa con la sua famiglia.

Riguardo ai possibili abbandoni delle prossime settimane alcune indiscrezioni dei siti di Gossip fanno i nomi di Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Francesca Cipriani e Aldo Montano. Sulla base delle sue dichiarazioni, oltre a loro, potrebbe quindi dire addio al GFVip quindi anche Soleil Sorge. I “vipponi” potrebbero lasciare il reality show dal 13 dicembre, in modo da non incorrere in delle penali. Tuttavia, non è escluso che Signorini possa provare convincere i concorrenti a ripensarci.

Intanto all’interno del reality show sono pronti ad arrivare nuovi concorrenti, dopo che già sono entrate in casa Patrizia Pellegrino e Maria Monsè.