Al termine della 19^ puntata del GFVip, c'è stato un confronto tra Soleil Sorge e Alex Belli. Nel dettaglio, l'influencer ha pregato il coinquilino di confessare se lui e la moglie hanno messo in atto una strategia. Di fronte alle rassicurazioni dell'attore, la 27enne ha riferito di non riuscire ad avere fiducia al 100%.

Il precedente

Delia Duran, nelle scorse puntate del Reality Show, ha chiesto un confronto con Soleil Sorge e Alex Belli. Il motivo? La modella si è detta gelosa della vicinanza dell'influencer al marito. Mentre con Belli Delia ha avuto solamente un confronto, con Sorge ci sono stati vari botta e risposta.

In occasione della 18^ puntata, la moglie di Belli addirittura ha preferito incontrare l'influencer piuttosto che il marito. Tale atteggiamento ha sollevato dei dubbi sia nei telespettatori che nella stessa Soleil.

I dubbi di Sorge

Nel post-puntata, Soleil Sorge ha affrontato le sue paure con il diretto interessato. Parlando con Alex Belli, la 27enne italo-americana ha riferito che quanto accaduto non ha un senso. Dunque, ha deciso di dubitare anche dell'attore: "Non posso fidarmi al 100% di te". La diretta interessata ha confidato che, in passato ha visto persone fare delle cose orrende per visibilità. Per questo motivo Soleil ha creato una corazza intorno a lei.

Mentre Belli era intento ad ascoltarla, la gieffina ha pregato il coinquilino di raccontare la verità e dire se realmente ha messo in scena un teatrino con la moglie.

La 27enne ha ammesso di avere investito molto sull'amicizia con Belli, Silvestri e Ricciarelli. Nel momento in cui una di queste colonne potrebbero venire a mancare, lei crollerebbe. La diretta interessata ha messo in guardia il coinquilino: "Ti ho detto che per adesso scelgo di fidarmi, ma continuo a non essere sicura".

La versione di Alex

Dopo avere ascoltato il discorso della coinquilina, Alex Belli ha fatto chiarezza sulla sua posizione. L'attore ha precisato che quanto accaduto è stata una messa in scena creata dalla moglie. Inoltre, il diretto interessato ha ribadito che tutto ciò lederebbe alla sua persona. Dunque, non avrebbe senso mettere in atto un teatrino simile: "Che cosa c'entro io su sta roba?"

Infine, il diretto interessato ha chiesto alla coinquilina di avere fiducia, altrimenti le sue certezze all'interno del reality show potrebbero crollare. Il confronto tra Alex e Soleil si è concluso con un abbraccio.