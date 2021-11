Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme la scorsa estate dopo la separazione di due anni fa. A suggellare la loro ritrovata intesa, potrebbe esserci presto in arrivo il secondo figlio. Proprio di questo ha parlato il coach di Amici di Maria De Filippi in una recente intervista, rivelando che lui e la moglie sono intenzionati ad allargare la famiglia. Todaro inoltre, pur senza menzionarlo direttamente, ha lanciato una frecciatina a Valentin Dumitru, il ballerino con cui Francesca ha avuto una breve liason nel periodo della loro separazione.

Raimondo su Francesca: 'Non ho mai smesso di amarla'

Per Raimondo Todaro questi ultimi mesi sono stati ricchi di novità. Non solo è diventato il nuovo coach di ballo di Amici, ma si è riconciliato pure con la moglie Francesca Tocca, da cui si era separato due anni fa. Una separazione che aveva colto tutti di sorpresa, anche perché i due sono genitori della piccola Jasmine, che ora ha otto anni. La bambina, come ha rivelato Raimondo, ha sempre sperato in un ricongiungimento dei genitori e il suo desiderio è stato esaudito. Raimondo Todaro ha confidato al settimanale DiPiu di non aver mai smesso di amare Francesca Tocca nonostante la rottura.

Raimondo sul secondo figlio: 'Ci stiamo pensando seriamente'

I due sono sempre rimasti in contatto e in buoni rapporti, anche grazie alla piccola Jasmine. A dare una svolta al loro rapporto sarebbe stato l'operazione di appendicite a cui si è sottoposto lo scorso anno Raimondo. Sembra che Francesca Tocca in quell'occasione, gli sia stata molto vicino, dando l'occasione ad entrambi di recuperare complicità di un tempo.

Ecco quindi che i due sono tornati insieme proprio lungo l'estate scorsa. Questo ritorno di fiamma potrebbe portare Raimondo e Francesca a pensare di allargare la famiglia. Proprio il coach di Amici 2021 al riguardo, ha svelato di stare valutando insieme alla moglie di avere un secondo figlio. Sul settimanale si legge infatti: "Jasmine desidera da sempre un fratellino o una sorellina.

Ci stiamo pensando seriamente".

Todaro lancia una frecciata all'ex della moglie

In casa Todaro-Tocca potrebbe quindi arrivare un altro figlio che andrebbe a fare compagnia alla piccola Jasmine. Proprio Raimondo però, ha sottolineato che ciò non dovrebbe avvenire a breve, visto che la coppia ha ancora qualche questione da risolvere. In attesa dell'arrivo della cicogna, nel corso dell'intervista, il maestro Todaro si è soffermato anche sul periodo in cui lui e la moglie sono stati separati e qui, il prof di Amici sembra aver ridotto la relazione avuta da Francesca con Valentin ad un qualcosa di poco conto, nulla a che vedere insomma con il grande amore che unisce lui e la moglie.