Il Grande Fratello Vip continua a regalare sorprese, emozioni e cambiamenti di opinioni. Alex Belli, dopo essersi confrontato in studio con Adriana Volpe e aver ricevuto consigli da Sonia Bruganelli, ha preso una decisione netta: "Delia non deve più venire". Nel frattempo Alfonso Signorini ha annunciato che le principesse Selassié saranno divise, partecipando come concorrenti individuali, e che sono previsti nuovi ingressi nella casa più spiata d'Italia.

Alex: dietrofront sulla presenza di Delia Duran in studio

Alex Belli aveva richiesto a gran voce, e in diverse circostanze, di poter parlare e confrontarsi con sua moglie Delia Duran.

L'ultima puntata andata in onda, quella di venerdì 19 novembre, ha fatto riflettere non poco l'attore che senza mezzi termini ha invece dichiarato di non voler più vedere Delia. Il motivo del dietrofront va probabilmente ricercato nel confronto avuto in diretta con le due opinioniste del reality, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Soprattutto quest'ultima ha messo in guardia Alex, sostenendo che il continuo parlare del rapporto con Delia e Soleil lo metterebbe in difficoltà e non uscirebbe una bella immagine agli occhi del pubblico. L'attore si è lasciato anche andare ad alcune confidenze con Soleil, parlando della sua opinione riguardo alla presenza della moglie all'interno del Reality Show: "Delia scherzava, non vuole venire al GF", "Deve lasciarmi fare il mio percorso libero e spensierato", "Ha avuto paura ed è andata in confusione", sono state queste alcune delle frasi attraverso le quali Alex ha espresso il suo punto di vista.

Le sorelle Selassié verranno divise, entreranno nuovi concorrenti

Durante la puntata del 19 novembre Alfonso Signorini ha preannunciato diverse novità. Innanzitutto le principesse Selassié potranno fare autonomamente il proprio percorso e giocarsi singolarmente le proprie chance, probabilmente il tutto già a partire dalla prossima puntata, quella di lunedì 22 novembre.

Altra importante novità sarà quella relativa all'ingresso di forze fresche all'interno della casa, il conduttore ha infatti annunciato l'entrata di nuovi concorrenti. Le prime novità del cast del GF Vip 6 dovrebbero essere Maria Monsé e Patrizia Pellegrino, in seguito dovrebbero fare il loro ingresso Vera Gemma e Natalie Caldonazzo.

Per quanto riguarda glia altri nomi che potrebbero entrare a far parte del reality show come concorrenti si parla di due vecchie conoscenze del GF come Giacomo Urtis e Valeria Marini, di Biagio D'Anelli e della sorella di Stefano De Martino, Adelaide.