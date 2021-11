Un posto al sole ha festeggiato da poco i 25 anni di messa in onda su Rai 3. Fra i personaggi che hanno fatto parte del cast per lungo tempo, c'è stato quello di Viola Bruni. L'attrice Ilenia Lazzarin non è più una delle protagoniste della soap opera da diverso tempo ma, a breve, potrebbe esserci un gradito ritorno. Infatti, recentemente, Patrizio Rispo, che interpreta il ruolo di Raffaele Giordano, ha condiviso con i suoi follower sul suo account social, alcune storie Instagram con Ilenia, a Palazzo Palladini. Al momento, però, non è chiaro se Lazzarin sia stata sul set solo di passaggio per fare visita ai colleghi o se sia ufficialmente tornata nel cast.

Un posto al sole, Ilenia Lazzarin sul set: Viola Bruni potrebbe tornare

Viola Bruni è stato uno dei personaggi più amati di Un posto al sole, ma l'attrice ha lasciato il cast della soap opera diverso tempo fa. Dopo avere lasciato il set, l'attrice è stata anche rimossa dalla sigla ma, presto, potrebbe esserci una novità. Infatti, Ilenia Lazzarin è tornata sul set di Un posto al sole, come trapelato dal profilo social di Patrizio Rispo. L'attrice, durante la sua assenza, non ha mai parlato di un possibile ed imminente ritorno nella soap, ma l'interprete di Raffaele Giordano ha lasciato ben sperare i fan.

Un Posto al sole, Patrizio Rispo: ''Viola Bruni sta tornando''

Patrizio Rispo, che in Un posto al sole interpreta il marito di Ornella, ha inserito una storia Instagram in cui Ilenia Lazzarin era sul set della soap opera partenopea.

In particolar modo, l'attrice si trovava nel cortile esterno di Palazzo Palladini. Nel breve filmato condiviso sui social, inoltre, i due attori hanno pronunciato la frase: ''Viola is coming back''. La dichiarazione di Ilenia e Patrizio lascerebbe intendere che, presto, i telespettatori potrebbero rivedere nuovamente sul piccolo schermo Viola Bruni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un posto al sole, prossime puntate: Viola Bruni potrebbe tornare

Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulla vicenda e non è chiaro se Ilenia Lazzarin si sia recata sul set di Un posto al sole solo per fare una visita ai suoi ex colleghi o se sia andata per motivi lavorativi. Inoltre, se dovesse tornare nel cast della soap opera, non sarebbe chiaro se il personaggio di Viola Bruni rientri in scena facendo parte del cast fisso o se faccia solo qualche breve apparizione.

Attualmente, è previsto il ritorno di due volti noti del passato: Nunzio Cammarota e Lara Martinelli. Non resta pertanto che attendere ulteriori informazioni e continuare a seguire le prossime puntate, per scoprire se anche la figlia di Ornella Bruni rientrerà nel cast di Un posto al sole.