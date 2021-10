Venerdì 22 ottobre, su Canale 5, è stata trasmessa la 12^ puntata del GFVip. Durante la diretta, Alfonso Signorini ha messo al corrente Nicola Pisu e Miriana Trevisan di quello che stava accadendo all'esterno del Reality Show. In particolare, la mamma del "vippone" e il suo staff si sono scagliati contro la showgirl. Miriana non ha nascosto di esserci rimasta male.

L'accaduto

Nicola Pisu si è dichiarato a Miriana Trevisan. Quest'ultima invece, seppur attratta dal coinquilino, ha confidato di non volere correre davanti alle telecamere. A poche ore dalla diretta del 12^ puntata del GFVip, la mamma del "vippone" ha postato un messaggio criptico sui social: "N.F.P.I.G." Lo staff del ragazzo invece, ha speso parole piuttosto dure verso Trevisan tanto da paragonarla alla strega Amelia - personaggio Disney e acerrima nemica di zio Paperone.

A quanto pare, né Patrizia Mirigliani né lo staff del 32enne avrebbero un pensiero positivo su Miriana Trevisan.

Trevisa quasi in lacrime al GFVip

Durante la puntata del reality show, Signorini ha deciso di parlarne con i due diretti interessati. Prima il conduttore ha mostrato sul led il post di Patrizia Mirigliani. Tra le persone che hanno decifrato per prime l'acronimo è stata proprio Trevisan. La 48enne ha confidato di non essersi rimasta molto male, poiché da mamma comprende le preoccupazioni di una madre verso il proprio figlio.

Successivamente, il presentatore del Grande Fratello Vip ha chiesto a Nicola chi curasse il suo profilo Instagram. A quel punto il diretto interessato ha spiegato che del suo account si occupa una ragazza presente nel cast di Miss Italia.

Dopo avere mostrato lo scatto in cui Miriana viene paragonata ad una strega, l'ex moglie moglie di Pago si è mostrata con gli occhi lucidi. Incalzata da Signorini, Trevisan ha chiosato: "Non so cosa dire". La diretta interessata ha ammesso di avere sempre saputo che l'avvicinamento ad un ragazzo più giovane avrebbe portato delle conseguenze.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Successivamente, Miriana ha commentato i giudizi sul suo conto: "Mi disturbano, per questo ho preso certe distanze". Poi, ha tagliato corto: "Immaginavo potesse succedere".

La reazione di Nicola

Dopo avere sentito la versione di Miriana Trevisan, Signorini ha chiesto a Nicola Pisu cosa ne pensasse della situazione creata all'esterno della casa di Cinecittà.

Per quanto riguarda il "consiglio" ricevuto, Nicola ha spiegato che sua mamma è sempre stata protettiva nei suoi confronti. Tuttavia, il 32enne ha precisato di non sentirsi preso in giro da Miriana. Inoltre, il "vippone" ha lanciato un messaggio ben preciso: "Sono un uomo adulto, posso scegliere con chi stare".

Nonostante Pisu abbia cercato di fare da paciere tra sua mamma e Miriana, quest'ultima è sembrata accusare il colpo: "Tua madre non ti considera uomo se parla così". A fare eco alle dichiarazioni della showgirl, ci hanno pensato le opinioniste presenti in studio. Secondo Adriana Volpe, Patrizia Mirigliani non si sarebbe dovuta intromettere nella conoscenza tra Nicola e Miriana. Il motivo? I due avrebbero cominciato la conoscenza con un corteggiamento "delicato".