All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 continuano a tenere banco le vicende di Alex Belli che, in queste settimane, è finito al centro delle polemiche per il suo avvicinamento con Soleil Sorge. I due si sono mostrati molto complici all'interno della casa, nonostante Alex sia sposato con Delia Duran che, sui social, ha ammesso di non aver gradito gli atteggiamenti di suo marito. E, il colpo di scena, potrebbe arrivare nelle prossime puntate del GF Vip dato che la moglie di Alex potrebbe entrare in casa stabilmente.

Alex e Soleil vicini al GF Vip: la moglie dell'attore sbotta

Nel dettaglio, Alex e Soleil sono sempre più complici all'interno della casa di Cinecittà.

I due ormai si ritrovano a trascorrere molto tempo insieme: un feeling che non è passato inosservato agli occhi degli altri inquilini del GF Vip e neppure ai telespettatori da casa, molti dei quali hanno puntato il dito contro la "coppia".

Tuttavia, Alex ha precisato di non avere un interesse fisico nei confronti di Soleil ma di essere attratto dal suo modo di pensare e di comportarsi all'interno della casa, che sarebbe molto simile al suo.

Eppure, questo avvicinamento sospetto tra Alex e Soleil, non sta rendendo tranquilla Delia Duran. La moglie dell'attore, infatti, recentemente ha fatto un post al vetriolo sui social, in cui ha ammesso di essere delusa dal comportamento del marito e di non riconoscerlo più.

La moglie di Alex sbarca al Grande Fratello Vip?

Insomma il clima tra i due coniugi sembra essersi inasprito e non si esclude che al più presto possa esserci un confronto diretto tra i due proprio nella casa del GF Vip.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché a svelare dei retroscena su quanto potrebbe accadere nel corso delle prossime settimane, ci ha pensato l'esperta di gossip Deianira Marzano, che sui social è tornata a parlare di Alex e Delia.

Il motivo? Secondo la nota influencer napoletana ed esperta di gossip, Delia Duran potrebbe entrare nella casa di Cinecittà ma non solo per un confronto con suo marito, bensì come nuova concorrente di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Il retroscena sulla moglie di Alex Belli

Insomma, la moglie di Alex ben presto potrebbe ritrovarsi a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà come inquilina a tutti gli effetti.

Sempre secondo quanto riportato da Deianira, nel corso dei prossimi giorni, dovrebbero uscire delle foto "compromettenti" di Delia, che sarebbero state realizzate per far ingelosire suo marito Alex.

Insomma i colpi di scena non mancheranno e c'è da scommettere che l'attore continuerà ad essere ancora protagonista delle dinamiche del reality show.