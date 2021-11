Prosegue l'appuntamento quotidiano con Love is in the air, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:55 e il sabato alle ore 15:45 su Canale 5. Le puntate in onda prossimamente riserveranno ai telespettatori nuovi colpi di scena che ostacoleranno, ancora una vola, la felicità di Eda e Serkan.

In particolare, le anticipazioni dall'8 al 13 novembre 2021 rivelano che l'architetto e la fidanzata faranno di tutto per trovare Deniz e ottenere l'annullamento del matrimonio tra la giovane e quest'ultimo, mentre Selin scoprirà di essere incinta.

Anticipazioni Love is in the air 8-13 novembre: Aydan e Ayfer a caccia di Deniz

Nel blocco di puntate di Love is in the air in onda da lunedì 8 a sabato 13 novembre 2021 Eda e Serkan si metteranno alla ricerca di Deniz, il quale avrà sposato la ragazza con l'inganno e si sarà dato alla fuga per non acconsentire all'annullamento. L'architetto chiederà anche l'aiuto di Erdem, che si rivelerà più o meno all’altezza della missione. Nel frattempo Aydan ritroverà, dopo tanti anni, il suo vecchio amore Kemal, il quale le farà capire di non averla mai dimenticata.

La signora Bolat non sarà impelagata solo negli affari di cuore, visto che anche lei, insieme ad Ayfer, si darà da fare per dare la caccia a Deniz.

Le due donne avranno poche ore a disposizione prima che il tempo per la ratifica dell'annullamento scada e Eda si ritrovi definitivamente sposata con l'uomo.

Deniz firma l'annullamento e Eda è libera: Love is in the air, puntate 8-13 novembre

Deniz, intanto, si sarà nascosto alla caffetteria e saranno Aydan, Ayfer e Seyfi a scovarlo e a "sequestrarlo".

Le anticipazioni di Love is in the air dall'8 al 13 novembre rivelano che, dopo averlo legato e imbavagliato, i tre lo porteranno a casa Yildiz e gli faranno bere un intruglio pieno di sonnifero. Alla fine, però, la situazione si risolverà. Eda e Serkan arriveranno in tempo per far firmare all'uomo i documenti necessari per la richiesta di annullamento.

Nel frattempo, Kemal dovrà lavorare insieme all'Art Life, poiché socio di maggioranza della società Ates. Aydan, che avrà cercato in ogni modo di allontanare l'uomo, finirà per ritrovarsi di continuo faccia a faccia con l'amore di un tempo.

Eda rifiuta la proposta di matrimonio di Serkan: spoiler Love is in the air fino al 13 novembre

Dopo aver risolto il "problema Deniz", Serkan si preparerà a fare la proposta di matrimonio a Eda. Nel frattempo, però, emergerà un nuovo ostacolo per i due innamorati. Stando alle anticipazioni della serie turca, Melo scoprirà una scioccante verità: Selin è incinta. Dopo un'iniziale titubanza, la ragazza deciderà di mettere al corrente anche Eda della notizia. Dopo essere venuta a conoscenza della Gravidanza, la paesaggista correrà subito dalla rivale che le confermerà di aspettare un figlio da Serkan, ma le chiederà di non dirlo all'uomo.

Successivamente, la ragazza si recherà alla festa organizzata all'Art Life, dove Serkan le chiederà di sposarlo. Sconvolta per la rivelazione di Selin, Eda rifiuterà la proposta, lasciando di stucco il fidanzato.