Greta Thunberg, iscritta all'anagrafe come Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, è riuscita a divenire in pochissimo tempo uno tra i simboli maggiori della lotta contro il cambiamento climatico e il surriscaldamento globale, al punto da far sorgere numerose domande in merito ai suoi eventuali guadagni.

Secondo le varie stime pubblicate in rete, grazie ai vari libri pubblicati, tra cui "La nostra casa è in fiamme" e il film documentario "Io sono Greta", la giovane attivista è riuscita ad accumulare un patrimonio che si aggira, se non addirittura supera, il milione di dollari, specialmente se sommato al valore dei premi che ha ricevuto grazie alla sua determinazione e che, da buona eroina, ha deciso di devolvere in beneficienza a nome della sua stessa Fondazione.

Si parla comunque di stime che prendono in considerazione sia i probabili guadagni ricavati dalla vendita dei suoi libri che gli incassi pervenuti grazie al documentario trasmesso durante il periodo di pandemia, ma considerando la sua giovane età si tratta comunque di cifre difficili da gestire senza l'aiuto di qualcuno.

Le stime sui guadagni di Greta Thunberg

La stima dei probabili guadagni della giovane attivista Greta Thunberg vengono fatti in base ai vari libri pubblicati e ad altri fattori che, nel loro insieme, portano alla comparsa di cifre forse impensabili per una ragazzina della sua età. Vi è anche da considerare il fatto che, trattandosi di beni che vanno a sommarsi al patrimonio dell'attivista, vi è la possibilità che la stessa possa in realtà avere un tornaconto in denaro nettamente inferiore, ma comunque utile alla sua lotta.

Analizzando gli incassi dei botteghini per il film-documentario "Io sono Greta" si può stimare un guadagno che si aggira intorno ai 360.000 dollari, considerando comunque il periodo di pandemia generale e il lockdown che ha colpito numerosi paesi del mondo. A questa cifra andrebbe poi sommato il valore del premio Gulbenkian Prize for Humanity, ricevuto nel corso del 2020, che si aggira intorno al milione di euro, senza considerare la sua papabile candidatura per il Nobel per la Pace che sfiora il valore di 869.000 euro, ma che non rientra ancora tra i riconoscimenti affidati a Greta.

Da non dimenticare lo Human Act Award, di circa 100.000 dollari e la cifra di circa un milione di dollari che nel 2019 un ente benefico avrebbe versato alla fondazione della ragazza (voce non ancora ufficialmente confermata).

Nonostante le stime non possano essere attualmente precise e dettagliate, il denaro che Greta Thunberg è riuscita ad accumulare in pochissimi anni è superiore a quello che lei avrebbe mai potuto immaginare.

Ad affermarlo è stata la stessa ragazza che, dopo aver ricevuto il premio Gulbenkian, ha pubblicato un videomessaggio nel quale affermava che ogni singolo centesimo che avrebbe guadagnato sarebbe stato devoluto in beneficienza. Al centro di questa sua azione ci sarebbero le persone colpite sia dalla crisi ecologica che da quella climatica, specialmente nel Sud del pianeta.

Oltre ai guadagni, le donazioni benefiche di Greta e della sua fondazione

Durante il 2020, stesso anno in cui la giovane attivista ha ricevuto il Gulbenkian Prize for Humanity, 200.000 dollari sono stati donati all'Unicef per aiutare i paesi e le famiglie ad affrontare l'attuale emergenza Covid e sono stati così divisi: 100.000 donati direttamente dalla ragazza e 100.000 dalla fondazione che porta il suo nome.

A essere tenuto in considerazione, oltre alla stima sui probabili guadagni della giovane attivista, è soprattutto il movimento che è riuscita a creare alla sola età di 15 anni, spingendo altri giovani a seguirla in questa sua lotta contro il cambiamento climatico e facendole guadagnare un seguito di oltre 13 milioni di follower su Instagram, 3 milioni su Facebook e 5 milioni su Twitter. Considerando il guadagno, non da poco, che numerosi influencer riescono a ricavare tramite i social, la stessa Greta Thunberg, se solo lo volesse, potrebbe aggiungere altre cifre ai conti sopracitati.