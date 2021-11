Prosegue l'appuntamento giornaliero con gli intrecci amorosi e le intricate trame de Il Paradiso delle signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1.

La fiction daily, giunta con successo alla sesta stagione, non smetterà di stupire il pubblico e presto alcune storyline centrali arriveranno ad una svolta. Le anticipazioni rilasciate dagli interpreti della soap rivelano che il mistero dietro la morte di Achille Ravasi verrà risolto, ma ci saranno inaspettate conseguenze per i personaggi coinvolti nell'oscura vicenda. Uno di questi è Umberto Guarnieri che, stando alle dichiarazioni dell'attore Roberto Farnesi, sarà al centro di un grande colpo di scena.

Anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, Farnesi: 'Ci sarà un grande colpo di scena'

Le anticipazioni rilasciate online annunciano risvolti inaspettati per i personaggi che ruotano attorno al grande magazzino milanese. Nello specifico, l'enigmatica vicenda incentrata sulla morte di Achille Ravasi arriverà a un punto di svolta e clamorosi colpi di scena coinvolgeranno Adelaide e Umberto.

A proposito di quest'ultimo l'attore Roberto Farnesi ha innalzato l'hype anticipando: "Ci sarà un grande colpo di scena....parola di Guarnieri". Dunque, l'attore pisano che da quattro anni veste i panni del cinico commendatore ha confermato quello che è già nell'aria da diverso tempo e che potrebbe mettere fine alla vicenda.

La soluzione potrebbe arrivare grazie a Flora, la figlia illegittima di Ravasi, oppure attraverso l'intervento di un altro personaggio, ma una cosa è certa: il pubblico avrà delle risposte.

La morte di Achille Ravasi: Flora vuole scoprire la verità

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6 attualmente in onda su Rai 1 la figlia di Achille Ravasi, Flora Gentile, sta indagando sul legame tra il padre e la famiglia Guarnieri.

Per far luce sulla sua morte sarà pronta a recarsi a Parigi per parlare con Cosimo Bergamini che alcuni mesi prima aveva pubblicamente accusato Umberto di essere un assassino.

Le anticipazioni rivelano che sarà il giovane imprenditore a tornare a Milano e a dare informazioni preziose alla stilista. Inoltre, la giovane verrà anche a conoscenza delle attività illecite del genitore attraverso le rivelazioni di Ludovica Brancia.

Insomma, l'italo-americana inizierà a rimettere insieme alcune tessere del puzzle.

Continua il successo de Il Paradiso delle signore 6: le puntate sfiorano il 20% di share

Il Paradiso delle Signore sta avendo successo sul piano degli ascolti tv. Lo dimostrano i dati Auditel giornalieri, con puntate che in media sfiorano il 20% di share.

Per fare un esempio, basti prendere in considerazione l'appuntamento del 4 novembre 2021 che ha segnato un record. Stando ai dati diffusi dalla Rai, la puntata è stata seguita da 1.999.000 telespettatori, raggiungendo il 19.4% di share. Dunque, sembrano lontani i giorni in cui si parlava di cancellazione della soap per gli elevati costi di produzione. La fiction, infatti, porta a casa ottimi risultati anche in streaming su RaiPlay ed è diventata in questo modo uno dei programmi di punta della Rai.