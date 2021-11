Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana per l'episodio di mercoledì 8 dicembre raccontano che Marco proseguirà a fare la corte a Gemma, mentre Stefania desidererà proteggere la giovane Zanatta come chiestole esplicitamente da Veronica. Dora, intanto, tenterà di avvicinarsi a Nino sfruttando il rito dei bigliettini natalizi dei desideri, mentre Agnese dimenticherà il ferro da stiro acceso nel grande magazzino.

Marco continuerà a corteggiare Gemma

Le trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata n° 63 della sesta stagione anticipano che Marco, essendo un giovane aristocratico che ottiene sovente ciò che desidera, continuerà a far la corte a colei che le ha rapito il cuore, ovvero la nuova Venere Gemma.

Stefania, però, non ha molto a genio il nipote della contessa Adelaide, specialmente dopo aver scoperto che il giornalista ha scritto un articolo poco veritiero riguardante gli affitti.

A fronte di ciò, la giovane Colombo esigerà il meglio per la sorellastra e, quindi, cercherà di osteggiare in ogni modo la conoscenza della stessa con Marco come chiestole esplicitamente anche da Veronica.

Dora proverà ad avvicinarsi a Nino

Gli spoiler della soap opera nostrana per l'episodio di mercoledì 8 dicembre rivelano che l'albero di Natale, come ogni anno in questo periodo, dovrà essere allestito a breve.

Dora, sfruttando il catartico momento del montaggio, tenterà di avvicinarsi quanto più possibile a Nino.

L'intervento chirurgico alle corde vocali di Tina, invece, sarà alle porte e in casa Amato il clima sarà tutt'altro che armonioso.

Agnese dimenticherà il ferro da stiro acceso nell'atelier

Le anticipazioni della fiction daily italiana per la puntata di mercoledì 8 dicembre riportano che il distacco emotivo tra Agnese e Salvatore, malgrado l'operazione alle corde vocali alla quale di sottoporrà a breve Tina, sarà sempre presente.

Agnese, dal canto suo, ha nascosto al figlio sia la relazione sentimentale clandestina con Armando che le reali motivazioni che hanno spinto Giuseppe a prosciugare il libretto dei risparmi di famiglia.

Salvatore, invece, sembrerà non perdonare alla madre le reiterate omissioni su tali verità famigliari.

La signora Amato, infine, sarà più che mai in tensione tanto da commettere un guaio di grave entità nel luogo professionale. Agnese, difatti, dimenticherà il ferro da stiro acceso in sartoria col rischio di incendiare il grande magazzino meneghino.