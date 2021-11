Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della fiction daily nostrana per l'episodio n° 60 della sesta stagione raccontano che Stefania (Grace Ambrose) opererà una scelta definitiva in merito al trasferimento in casa Colombo. Marco (Moisé Curia), intanto, inviterà Gemma (Gaia Bavaro) per un appuntamento, nel frattempo Salvatore (Emanuel Caserio) ascolterà per puro caso un dialogo tra Don Saverio (Andrea Lolli) e Armando (Pietro Genuardi) dove si evince che il capo magazziniere e Agnese (Antonella Attili) hanno una relazione clandestina.

Il giovane Amato, infine, confesserà la destabilizzante notizia a Tina (Neva Leoni) e, poco dopo, andrà via di casa.

Stefania deciderà se andare a vivere a casa Colombo o meno

Le anticipazioni della soap opera italiana per la puntata di venerdì 3 dicembre rivelano che Stefania deciderà finalmente se accettare la proposta del padre Ezio, ovvero di trasferirsi in pianta stabile a casa Colombo, oppure rifiutarla per rimanere a vivere con le sue amiche e colleghe.

Scelta che potrebbe condizionare anche la serenità della madre Gloria, in quanto quest'ultima sembra non stia vivendo molto armoniosamente la felicità familiare di Ezio.

Marco, invece, coglierà alla sprovvista Gemma invitando la ragazza ad uscire.

Appuntamento al quale la giovane Zanatta vorrebbe resistere, ma finirà per cedere e accetterà l'uscita a due col nuovo giornalista del Paradiso Market.

Di Sant'Erasmo farà breccia nel cuore della nuova Venere Gemma?

Salvatore ascolterà per puro caso una conversazione tra Armando e Don Saverio

Gli spoiler della fiction daily nostrana per l'episodio di venerdì 3 dicembre anticipano che Salvatore ascolterà in maniera casuale un dialogo tra Armando, il capo magazziniere dell'atelier e Don Saverio.

Basterà poco al cameriere per cominciare seriamente a sospettare, dopo aver udito la conversazione tra Ferraris e il parroco, che Armando ha una relazione clandestina con la madre Agnese.

Salvatore andrà via di casa furente di rabbia

Le trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata n° 60 della sesta stagione riportano che Salvatore sarà furente di rabbia con la madre, non aspettandosi affatto un adulterio da parte sua.

Il cameriere, poco dopo la sconcertante scoperta, metterà al corrente Tina, sebbene la giovane Amato ne sarà già a conoscenza avendo sorpreso Agnese e Armando baciarsi in Caffetteria.

Il fidanzato di Anna, infine, deciderà d'impulso di andarsene via di casa.

Riuscirà Agnese a recuperare il rapporto col figlio Salvatore?