Al Grande Fratello Vip continua l'amicizia speciale tra Alex Belli e Soleil Sorge, sempre più complici e vicini. Durante la giornata di ieri, i due 'vipponi' più discussi di questa edizione si sono lasciati andare a dei messaggi sensuali per poi dichiararsi le proprie emozioni reciprocamente.

GF Vip i ringraziamenti di Belli a Soleil

Durante la giornata di ieri, il giorno del ringraziamento, alcuni inquilini della casa del Grande Fratello Vip si sono lasciati andare a dei ringraziamenti tra di loro e, seppur in modo giocoso, sono venute fuori polemiche, fastidi ma anche delle nuove certezze in alcuni rapporti, soprattutto quello tra Soleil e Alex Belli. La influencer ha confessato a Belli di aver apprezzato molto il suo discorso di ringraziamento e si è tuffata tra le sue braccia ad abbracciarlo.

L'attore non si è scansato, anzi, ha accolto ben volentieri il suo abbraccio e si è lasciato andare ad una nuova confessione dicendo: 'Ti voglio sempre vedere splendere. Farò di tutto per renderti felice'. I due vip, nonostante le critiche ricevute nelle scorse puntate, sembrano intenzionati a vivere il loro rapporto come prima, non curandosi delle chiacchiere altrui.

GF Vip e il massaggio tra Alex e Soleil

Sempre nella giornata di ieri, i 'vipponi' hanno avuto occasione di concedersi dei momenti di relax e benessere attraverso dei massaggi con oli e prodotti sponsorizzati dal Grande Fratello Vip. Molti sono stati gli inquilini della casa più spiata d'Italia che hanno usufruito di questa occasione, tra questi anche Alex Belli e Soleil Sorge.

Proprio quest'ultima è stata la destinataria di questo momento: i due si sono recati nella love boat, Alex ha iniziato a massaggiarla. Il tutto accompagnato da battutine a doppio senso e risate che hanno contribuito a rendere tutto il momento più intimo. Ovviamente, non sono mancate le critiche da parte del web per questo atteggiamento: chi li appella come ridicoli, chi come irrispettosi verso i loro compagni o chi accusa l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne di essere disposta a fare qualsiasi cosa pur di far parlare di sè.

Naturalmente, questo momento intimo avrà causato qualche reazione anche nei confronti di Delia Duran, moglie di Belli, la quale nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip farà il suo ingresso nella casa di Cinecittà per fare una nuova chiacchierata con Soleil e suo marito Alex, nonostante nelle scorse settimane la Duran si fosse convinta che tra i due ci sia solamente una bella amicizia.