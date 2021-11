Vanessa Gravina interpreta il ruolo di Adelaide ne Il Paradiso delle signore. In una recente intervista, l'attrice ha parlato del suo personaggio nella fiction di Rai 1, spiegando aspetti del carattere della contessa. Inoltre, Gravina, dal momento che è legata per via della storia all'interno della soap a suo cognato Umberto Guarnieri, ha rivelato dettagli sul suo rapporto con Roberto Farnesi e gli altri colleghi del cast.

Il Paradiso delle signore, Vanessa Gravina parla dei pregi di Adelaide

Il personaggio di Adelaide è apparso per la prima volta nella terza stagione de Il Paradiso delle Signore.

Vanessa Gravina ha parlato della cognata di Umberto Guarnieri e di alcuni dettagli caratteriali del personaggio che interpreta da anni nella fiction Rai. In particolar modo, l'attrice ha prima elencato i pregi che avrebbe, a detta sua, la contessa, affermando: ''È simpatica, dice in faccia ciò che pensa, è diretta e pazzerella. È un personaggio che sublima tutto attraverso le battute''.

Il Paradiso delle signore, i difetti di Adelaide: le dichiarazioni di Vanessa Gravina

Oltre ad avere molti pregi, Adelaide ha anche alcuni difetti e Vanessa Gravina, che ormai veste i panni della contessa, da tempo ne Il Paradiso delle signore, ha rivelato quali sono alcune caratteristiche negative della cognata di Umberto Guarnieri.

A tal proposito, l'attrice ha rivelato: ''Se si fissa su una cosa, parte per la tangente! È molto fragile e insicura, è anche un po' paranoica''. Al contrario, parlando di come è nella vita reale, Gravina non si è sbilanciata sui suoi difetti, facendo intendere di averne molti, confidando: ''Quante pagine abbiamo a disposizione?''.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Invece, pensando ai suoi pregi, Vanessa ha detto: ''Sicuramente l'ironia e il darmi agli altri''.

Il Paradiso delle signore, il legame fra Adelaide e Umberto e fra Gravina e Farnesi

Ne Il Paradiso delle signore, Adelaide e Umberto vivono insieme a Villa Guarnieri e hanno una relazione. I due attori della fiction, pertanto, trascorrono molto tempo insieme sul set.

Essendoci complicità fra la contessa e suo cognato, Gravina ha parlato del rapporto che ha con l'interprete del papà di Marta. A tal proposito, Vanessa ha spiegato di avere un bellissimo rapporto con Roberto Farnesi e di divertirsi molto con lui. In particolar modo, l'attrice ha rivelato: ''Lui è il mio specchio: mi accorgo che una battuta diverte il pubblico se fa ridere lui". In merito al rapporto con gli altri colleghi del set, Gravina ha confidato: ''Inevitabilmente si creano, così come nella vita, dei legami più stretti con le persone con cui si trova maggiore affinità, anche per via dell'età''. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa accadrà nella vita di Adelaide e di Umberto, soprattutto ora che è arrivata a Milano Flora, figlia di Achille Ravasi.