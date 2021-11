Proseguono gli appuntamenti con Uomini e donne e, questo sabato 13 novembre 2021, c'è stata una nuova registrazione. A confermare il tutto ci ha pensato Gianni Sperti sui social, dove ha postato delle nuove storie proprio dagli studi dove vengono registrate le puntate della trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi. E, tra i colpi di scena di questa settimana, potrebbe esserci quello legato al ritorno in studio della dama Ida Platano.

Gianni Sperti conferma la nuova registrazione di Uomini e donne del 13 novembre

Nel dettaglio, Gianni Sperti sabato 13 novembre ha confermato il fatto che ci fosse una nuova registrazione di uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti che tutti i giorni appassiona una media di circa tre milioni di fedelissimi spettatori.

L'opinionista del programma Mediaset ha prima postato delle stories social con l'esito del tampone (negativo) cui devono sottoporsi prima di prendere parte alle riprese della trasmissione.

Poi successivamente ha pubblicato una foto dal suo camerino dove si stava preparando per poter effettuare le riprese di queste nuove puntate che andranno in onda tra novembre e dicembre su Canale 5.

Ida Platano potrebbe essere ritornata a U&D

Ma cosa è successo in questa nuova registrazione di Uomini e donne del 13 novembre? I riflettori erano tutti puntati sul caso Ida Platano, dopo che la donna durante le riprese delle puntate precedenti aveva espresso il suo desiderio di voler lasciare la trasmissione e cercare l'amore altrove.

Eppure i fan attenti del programma, hanno notato che ieri pomeriggio, proprio nelle ore in cui si registravano le nuove puntate di Uomini e donne, Ida ha fatto perdere le sue tracce sui social, proprio come accadeva in passato, quando nel fine settimana ci sono state le registrazioni di Uomini e donne.

E poi ancora, verso sera, Ida ha postato una story in un albergo che sembra essere proprio quello che l'ha accolta in passato a Roma quando si recava nella Capitale per registrare le puntate del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Gli indizi sul ritorno di Ida a U&D nella registrazione del 13 novembre

Insomma dagli indizi social sembrerebbe di capire che Ida Platano sia ritornata di nuovo in studio a Uomini e donne, forse per rimettersi in gioco ancora una volta dopo la fine della sua relazione con il cavaliere Diego, che aveva deciso di non uscire dallo studio con lei, malgrado si dichiarasse innamorato.

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso di Ida, anche questa domenica 14 novembre è in programma una nuova registrazione di Uomini e donne.

Una giornata "speciale", durante la quale potrà essere celebrato anche il compleanno di Tina Cipollari.