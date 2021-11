Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani, potrebbe tornare negli studi di Uomini&Donne. Secondo un'indiscrezione del settimanale NuovoTv, l'ex cavaliere potrebbe infatti fare ritorno nel programma di Canale 5, dopo i vari apprezzamenti di Isabella Ricci.

Ovviamente al momento si tratta solo di supposizioni, in quanto il diretto interessato non ha confermato né smentito un suo ritorno.

La versione di Manetti

Da qualche mese a questa parte, si parla di un presunto ritorno di Giorgio Manetti negli studi del dating show condotto da Maria De Filippi. A rilanciare una nuova indiscrezione sulla vicenda ci ha pensato il giornalista Riccardo Signoretti, direttore di NuovoTv.

Nel nuovo numero della rivista di Gossip, si legge: "George torna nel programma di Canale 5".

Da un paio di settimane, il 65enne toscano ha cominciato a seguire sui social Isabella Ricci. Inoltre, i due hanno cominciato a scambiarsi qualche like alle foto.

In una recente intervista Manetti aveva ammesso di non sentirsi più a suo agio in studio. Dunque, non è detto che Giorgio decida di dare una possibilità alla dama proprio davanti ai riflettori della trasmissione di Mediaset.

Le dichiarazioni di Isabella

In un’intervista rilasciata al magazine di Uomini&Donne, Isabella Ricci ha fatto sapere che sarebbe lieta di uscire a cena con Giorgio Manetti. La donna ha riferito di non sapere se tra loro potrebbe durare o meno un'eventuale conoscenza, ma dopo averlo visto per tre anni sul piccolo schermo è rimasta incuriosita.

Sulla base di quanto dichiarato, quindi, la dama non ha escluso un'ipotetica cena col fiorentino.

In occasione della puntata di U&D di mercoledì 16 novembre, Intanto, Gemma Galgani si è scagliata contro la dama, sostenendo che Isabella sarebbe solamente in cerca di visibilità. Inoltre ha detto di non comprendere perché Ricci vorrebbe uscire con un suo ex visto che l'ha sempre criticata.

A tale proposito, Gemma ha detto: "Sei una Pinocchia".

Chi è Giorgio Manetti?

Giorgio Manetti ha 65 anni ed è originario di Firenze. Si tratta di un volto familiare per gli appassionati di Uomini&Donne, visto che ha partecipato al dating show per tre anni.

Giorgio ha avuto una frequentazione lontano dai riflettori con Gemma Galgani: dopo qualche tempo però l'uomo aveva deciso di interrompere la relazione con la 70enne piemontese.

Tra i due vi è stata un'intensa storia d'amore, la stessa Galgani in varie occasioni ha dichiarato di non avere mai sofferto come accaduto dopo la rottura con il 65enne.

Giorgio all'interno del programma di Maria De Filippi si è sempre distinto per la sua eleganza, educazione e galanteria, ma terminata la storia con Galgani ha detto addio a Uomini e donne.