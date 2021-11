Continua su Rai 3 la programmazione della soap tv italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 22 a venerdì 26 novembre, Niko e Susanna concorderanno di far lavorare Alberto Palladini nel suo studio, ma Renato non sarà d'accordo. Inoltre Filippo inizierà a recuperare buona parte della sua memoria e questo renderà felici Serena ed Irene, mentre la storia tra Michele e Silvia sembrerà ormai giunta alla fine.

Filippo recupera una buona parte di memoria

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 22 novembre, Nunzio farà di tutto pur di mostrare la sua vicinanza a Chiara. La polizia mostrerà delle perplessità in merito a come si è svolto l'incidente e questo potrebbe portare a delle problematiche per la ragazza. Intanto Niko rifletterà se assumere o meno Alberto Palladini come collaboratore del suo studio. Inoltre Filippo continuerà a recuperare buona parte della memoria e questo non potrà che rendere felici pure Serena ed Irene.

Nell'episodio di martedì 23 novembre, Michele persuaderà Rossella affinché continui il suo percorso di formazione anche se questo la porterà lontano da Napoli e da Riccardo.

Silvia invece sarà contattata inaspettatamente da Giancarlo. Nel frattempo Nunzio capirà di provare ancora qualcosa per Chiara e le starà vicino in un momento tanto difficile per lei. In tutto questo Susanna concorderà con Niko sul fatto di dare una possibilità al Palladini, ma non tutti saranno d'accordo su questa decisione.

Renato è contrario all'assunzione di Alberto Palladini nel suo studio

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 24 novembre, Rossella non ha idea su cosa fare in merito al suo futuro. Intanto Michele comprenderà che Silvia le sta tenendo nascosto un segreto. Inoltre il nuovo lavoro di Alberto finirà per influenzare in maniera diretta sia la famiglia Poggi che quella Giordano.

Mariella invece dirà espressamente a Guido di pensare al bene di Lollo.

Nella puntata di giovedì 25 novembre, nella ricorrenza della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Adele troverà finalmente il coraggio per raccontare una cosa delicata che ha tenuta dentro di sè per troppo tempo. Nel frattempo Rossella prenderà una scelta, mentre per Michele e Silvia è arrivata l'occasione propizia per parlare della loro situazione sentimentale. In tutto questo Renato farà di tutto per evitare che Alberto Palladini venga assunto nel suo studio.

Fabrizio fa una bella sorpresa a Marina

In base agli spoiler di venerdì 26 novembre, il matrimonio tra Silvia e Michele sembrerà ormai finito. Intanto Adele raccoglierà tutto il coraggio che ha e si ribellerà a Mauro. Inoltre Marina avrà una bella sorpresa da parte di Fabrizio. Infine Lara si confronterà con Roberto e inviterà l'uomo a fare chiarezza sul loro rapporto.