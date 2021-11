Mentre è partita da ormai diverse settimane la nuova esperienza lavorativa ad Amici 21 il ballerino Raimondo Todaro sta vivendo un periodo d'oro nella vita privata.

La scorsa estate, dopo un periodo di crisi, l'ex maestro di Ballando con le Stelle ha ritrovato la complicità con la moglie Francesca Tocca, ballerina professionista del talent del talent di Canale 5.

A tale proposito Todaro ha rilasciato recentemente un'intervista al settimanale DiPiù confessando non solo di non aver smesso di amare Francesca e anche che ora entrambi si sentono pronti a dare un fratellino o una sorellina a Jasmine, la loro primogenita.

Il professore di Amici 21 felice con la moglie

Sono più uniti e innamorati che mai Francesca e Raimondo: il professore di Amici 21 ha confidato nell'intervista che, dopo aver fatto pace con la moglie, si sente un uomo completo e felice: per lui sentimenti provati verso Tocca non hanno mai smesso di esistere.

"Nulla di tutto ciò che abbiamo vissuto è stato importante a tal punto da cancellare un amore così grande come il nostro", ha detto il ballerino siciliano, riferendosi al fatto che entrambi hanno avuto altre relazione durante l'allontanamento. Una frase che potrebbe essere interpretata anche come una possibile frecciatina a Valentin, il giovane con cui la moglie aveva avuto un avvicinamento.

Raimondo e Francesca vorrebbero avere un altro figlio

Ad ogni modo, adesso che i due sono tornati a stare insieme, il desiderio della coppia che ha ritrovato la complicità pare essere quello di poter allargare la famiglia. "Jasmine desidera da sempre un fratellino o una sorellina" ha confidato Raimondo parlando della sua prima figlia che oggi ha 8 anni.

"Ci stiamo pensando seriamente", ha poi aggiunto. "Non subito, dobbiamo sistemare alcune cose. Il periodo della pandemia non è stato facile in termini economici. Ma io e Francesca desideriamo un altro figlio”, ha concluso.

Lo scorso anno, Todaro era stato sottoposto a un intervento, che gli aveva impedito di scendere in pista per un periodo a Ballando con le stelle, Francesca, come già aveva raccontato in altre occasioni, non l'ha mai lasciato solo un attimo.

Questo riavvicinamento è stato fondamentale per entrambi: i due hanno riscoperto di essere ancora profondamente legati, da lì è ripartito tutto e ben presto Francesca e Raimondo sono pure tornati ovviamente a vivere sotto lo stesso tetto.