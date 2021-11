Torna Il Paradiso delle Signore con un nuovo ciclo di episodi: grandi sorprese ci riserva la penultima puntata della prossima settimana della soap che occupa il pomeriggio degli italiani. Gli appuntamenti, come di consueto, sono fissati dal lunedì al venerdì alle ore 15 e 55 su Rai 1

Cosa è accaduto nella puntata precedente de Il Paradiso delle Signore

Durante le vicende dello scorso episodio abbiamo scoperto il segreto alla base delle azioni di Marco: il ragazzo stava corteggiando Luisa per entrare meglio nelle dinamiche della famiglia che sta difendendo il padre di lei.

Marco, infatti, si è occupato di un pezzo di giornale in cui racconta la storia di una famiglia povera che è stata sfrattata. Il giornalista scopre che il padre di Luisa è la persona che sta agendo per difendere i diritti della famiglia; ottenuto ciò di cui aveva bisogno, Marco si allontana da Luisa per ricongiungersi con Gemma, estremamente felice di tornare tra le affettuose braccia dell'amato. Nel frattempo Tina ha raccontato ad Agnese della cena organizzata da Vittorio, banchetto in cui è stata resa partecipe di un evento che avrà presto luogo al Paradiso: la mostra della nuova collezione di Flora. Quest'ultima ha scoperto un dettaglio particolare sulle foto che le ha consegnato Cosimo e che riguardano il padre Achille.

Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni TV episodio 25/11

Flora non riesce a distogliere lo sguardo dal dettaglio che ha scoperto sulla fotografia riguardante il padre, ma essendo molto riflessiva e accorta, comprende che è meglio evitare di agire prima di avere la certezza dei suoi sospetti.

Adelaide scopre la riapertura delle indagini sulla morte Achille

Adelaide, intanto, si preoccupa della continua presenza di Flora, ma le cose precipitano nel momento in cui viene a sapere che il caso Achille Ravasi è stato riaperto.

La contessa sembra essere molto turbata dalla notizia; cosa farà al riguardo?

Stefania indaga sul giornalista

Dopo che Armando ha mostrato a Stefania l'articolo riguardante lo sfratto di una famiglia povera, la figlia di Ezio e Gloria cerca di capire chi è l'autore del pezzo. Non appena scopre che si tratta della stessa persona da cui è attratta Gemma, si domanda sul da farsi, visibilmente allarmata dalla faccenda e cercherà di agire nel modo in cui ritiene più opportuno.

Nel frattempo Maria viene colpita dall'impulso irrefrenabile di partire per Roma. La donna avvisa i suoi amici e parenti che ha tutte le intenzione di chiarirsi una volta per tutte con Rocco. L'uomo si è trasferito senza avvisare nessuno e per Maria si tratta di un'azione ai limiti dell'imperdonabile; ma è evidente che non vuole perderlo. Allo stesso tempo esige delle spiegazioni e vuole capire come si evolverà la relazione dopo quello che è successo.

Il Paradiso delle Signore: Marcello vuole portare alla luce la relazione con Ludovica

Intanto Marcello ha incontrato Ludovica e ha ammesso di avere un desiderio: più di ogni altra cosa vuole poter vivere la relazione in modo sereno sotto la luce del sole.

L'entusiasmo di lui, però viene placato dalla donna: Ludovica sostiene che per il momento è meglio lasciare le cose come stanno, deludendo le aspettative e la gioia di Marcello.

Umberto e Flora si baciano

Umberto, tornato allo studio, scopre che Flora si è introdotta di nascosto, ma ciò nonostante tra i due sboccia inaspettatamente la passione: la coppia finalmente arriva al bacio.

Questo e molto altro ci aspetta nell'episodio del 25 novembre de Il Paradiso delle Signore, una delle soap più amate dagli italiani, ricca di intrighi e tradimenti, amori e delusioni, addii e ritorni.