Anche la sesta stagione della serie televisiva Il Paradiso delle Signore sta regalando ai telespettatori di Rai 1 diversi colpi di scena.

Nel corso della puntata che andrà in onda il 16 novembre 2021, la complicità tra Marco di Sant’Erasmo (Moisé Curia) e la nuova venere Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) non passerà di certo inosservata.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntata del 16 novembre: Giuseppe cacciato di casa dalla moglie

Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà nel 47° episodio, in programmazione sulla rete ammiraglia Rai martedì 16 novembre 2021 come sempre a partire dalle ore 15:55 circa, dicono che Agnese (Antonella Attili) sarà sempre più stufa di sopportare il comportamento del marito Giuseppe (Nicola Rignanese).

La sarta questa volta sarà dura nei confronti del padre dei suoi figli e arriverà a dirgli di non volerlo più vedere sotto il suo stesso tetto, però gli darà il tempo necessario per organizzarsi a trovare una sistemazione. Il signor Amato non la darà vinta alla moglie, infatti sarà deciso a non allontanarsi dai propri cari: per riuscire nel suo intento (e quindi provare a far cambiare idea alla sarta), Giuseppe cercherà di far schierare i suoi figli dalla sua parte.

Nel contempo Marco, il nipote prediletto della contessa Adelaide (Vanessa Gravina) giunto da poco nel capoluogo lombardo, incontrerà casualmente Gemma: quest’ultima e il nuovo arrivato faranno capire di andare parecchio d’accordo dopo essersi conosciuti, ma soprattutto di piacersi a vicenda.

Intanto le "veneri" del grande magazzino accoglieranno in modo caloroso la stilista Flora (Lucrezia Massari) non appena sapranno che nel nuovo numero della rivista del paradiso ci sarà un servizio in cui si parlerà di lei: tra tutte però Stefania (Grace Ambrose) si mostrerà particolarmente interessata, poiché essendo appassionata di giornalismo chiederà il permesso per essere presente quando la giovane Ravasi dovrà sottoporsi a un'intervista.

Agnese è sincera con Armando, Anna accetta di uscire con Salvatore

Successivamente Agnese troverà il coraggio di essere sincera con Armando (Pietro Genuardi), visto che lo metterà al corrente di avere appena scoperto che suo marito Giuseppe ha un figlio nato fuori dal matrimonio, per la precisione da una tresca in Germania.

Per terminare Anna (Giulia Vecchio) farà un passo indietro rendendo felice Salvatore (Emanuel Caserio) dopo diverse pressioni di Roberto (Filippo Scarafia), poiché finalmente accetterà di uscire con il barista siciliano.