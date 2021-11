Momento di sfogo per Manila Nazzaro all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Quella di oggi non è una giornata facile per la Nazzaro, la quale in lacrime ha ricordato ad Aldo Montano che un anno fa esatto, scoprì di aver perso il bambino che portava in grembo. Un momento decisamente triste per Manila, la quale non ha nascosto la sua commozione, ammettendo che per lei è stato un vero e proprio choc da affrontare e superare.

Manila Nazzaro scoppia in lacrime al GF Vip pensando alla perdita di suo figlio

"Mi diagnosticarono un'interruzione di gravidanza.

E mi ricordo quella settimana di un anno fa...brutta", ha ammesso Manila in lacrime.

"Io lo sentivo già, avevo questa pancia che cresceva. Mi ricordo questa settimana dove ci fu questa notizia tremenda anche per Lorenzo", ha ammesso Manila.

"È stato bruttissimo. Io sentivo che c'era", ha aggiunto ancora Manila ricordando la perdita del suo bambino e svelando che questa interruzione di gravidanza è arrivata al terzo mese.

Un momento di forte commozione per Manila che, in queste ore, ha potuto contare sul sostegno di Aldo Montano che le è stato vicino in questa giornata decisamente difficile per l'ex Miss Italia.

Non ci poteva essere risposta più giusta a quell'uscita infelice di Signorini di ieri sera se non questo!

Forza Manila❤Ti meriti tutto l'amore ❤#gfvip @Manilanazzaro

Nuovi dubbi e sospetti su Alex Belli dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip 6

Intanto, in queste ultime ore, al centro dell'attenzione nella casa del GF Vip 6 è finito anche Alex Belli.

L'attore è stato duramente attaccato in puntata per il suo atteggiamento e il suo modo di gestire la situazione che si è venuta a creare con sua moglie Delia e Soleil Sorge.

Anche l'ex volto di Uomini e donne ha cominciato ad avere dei sospetti sul conto di Alex, arrivano ad ipotizzare che non sia proprio vero al 100% come vuol far credere e sospettando che possa essersi messo d'accordo con sua moglie, circa la strategia da attuare per arrivare fino in fondo a questa sesta edizione del GF Vip, stando sempre al centro delle dinamiche.

Nelle ultime ore, inoltre, al centro delle polemiche è finito anche il padrone di casa stesso del reality show.

La polemica web su Alfonso Signorini dopo la sua frase sull'aborto in diretta tv al Grande Fratello Vip 6

Alfonso Signorini, nel corso della puntata serale del Grande Fratello Vip del 15 novembre, si è lasciato andare ad una frase che ha scatenato accese polemiche sul web e sui social.

"Noi siamo contrari ad ogni forma di aborto", ha sentenziato il conduttore e giornalista in diretta tv su Canale 5.

Frasi che non sono passate inosservate e che hanno scatenato un po' di critiche web, tra cui un pesante attacco da parte della giornalista Selvaggia Lucarelli, che non ha risparmiato un post social al vetriolo contro Signorini.