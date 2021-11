Martedì 30 novembre va in onda sul piccolo schermo un nuovo appuntamento della soap opera di Rai 1 "Il Paradiso delle Signore".

Le anticipazioni dell'episodio stagionale numero 57 rivelano che Tina si renderà conto dello stretto legame tra Agnese (Antonella Attili) e Armando (Pietro Genuardi) e pretenderà delle spiegazioni da parte della madre. Tina non saprà come comportarsi dopo aver visto il bacio tra la madre e il capo-magazziniere. La cantante non riuscirà a far finta di niente nel momento in cui avrà un incontro con Ferraris.

Marco diventa redattore del Paradiso Market: Stefania dubbiosa

Nel frattempo Marco, il nipote della contessa Adelaide (Vanessa Gravina), diventerà sempre più parte integrante del progetto giornalistico del Paradiso Market e riuscirà a imporsi in qualità di collaboratore.

Intanto Gemma (Gaia Bavaro) verrà a conoscenza della notizia dell'impiego di Marco. La giovane donna dimostrerà di essere felice rispetto a questa notizia inattesa. Invece l'animo di Stefania (Grace Ambrose) sarà completamente opposto. La ragazza non nasconderà il proprio pensiero nei confronti del nipote della contessa, non avendo alcun tipo di stima professionale nei confronti del redattore. La giovane Colombo comincerà a chiedersi quali siano i motivi che hanno spinto il dottor Conti a prendere questa decisione, infatti Stefania si dirà sorpresa della decisione di Vittorio (Alessandro Tersigni) di scegliere Marco come giornalista.

Il piano di Salvatore per far conoscere Anna e Agnese

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Ezio (Massimo Poggio), il quale attraverserà un momento di serenità. L'uomo si dirà contento del periodo che sta vivendo e della convivenza con la nuova famiglia, facendo cadere nell'ombra Gloria (Lara Komar). Quest'ultima non rimarrà indifferente di fronte al comportamento distaccato dell'uomo e comincerà a soffrire per questa situazione.

Se da un lato la giovane Tina sarà a disagio con la madre, suo fratello Salvatore sarà invece ignaro del legame presente tra la mamma e Armando, inoltre il giovane barista sta vivendo un momento di intenso amore con Anna. Allo stesso tempo il fratello di Tina avrà un certo timore pensando a come potrebbe reagire la madre se sapesse del legame con la giovane Imbriani (Giulia Vecchio). Il proprietario del bar organizzerà quindi una serata speciale con entrambe le donne per farle conoscere e deciderà di invitare la madre Agnese e la giovane Anna al cinema.