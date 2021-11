Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le trame delle puntate che verranno trasmesse su Rai 1 dal 6 al 10 dicembre 2021 rivelano che ci saranno nuovi colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende della contessa Adelaide che deciderà di passare all'attacco nei confronti di Flora Ravasi. Intanto Armando, dopo aver appreso delle tensioni che ci sono in casa Amato, deciderà di difendere Agnese.

Flora vuole la verità sul padre e dubita di Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6-10 dicembre

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste fino al prossimo 10 dicembre 2031, rivelano che ci sarà spazio per la presentazione della prima collezione ufficiale che porta la firma di Flora Ravasi.

Presentata da indossatrici d'eccezione come le Veneri, il risultato finale sarà un vero e proprio successo. Sarà proprio grazie a questo ambito riconoscimento che Flora riuscirà a ottenere il suo primo contratto a tempo indeterminato al Paradiso delle signore.

Un momento che dovrebbe portare Flora a gioire per il traguardo raggiunto, anche se la ragazza non riuscirà a farlo completamente. C'è qualcosa che la turba e ha a che fare con le indagini legate alla morte di suo padre Achille, di cui ancora non conosce la verità dei fatti.

La contessa Adelaide passa all'attacco nei confronti della stilista

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore rivelano che l'obiettivo di Flora è quello di avere giustizia e di far trionfare la verità sulla morte di suo padre, motivo per il quale continuerà a dubitare sia di Adelaide che di Umberto.

Le intenzioni della giovane stilista, però, saranno ben presto smascherate dall'astuta contessa, la quale si renderà conto delle intenzioni della ragazza e deciderà di passare all'attacco con un piano mirato e ben studiato.

Adelaide, infatti, ha come scopo quello di far uscire allo scoperto la giovane Ravasi: se Flora vuole scavare a fondo nel passato di casa Guarnieri, la contessa le darà filo da torcere e, soprattutto, le impedirà di poter agire in gran segreto.

Come si evolverà questa intricatissima vicenda? Chi delle due riuscirà ad avere la meglio? Tutto ciò sarà chiarito nel corso delle prossime puntate di questa sesta stagione.

Armando difende Agnese ma lei non gradisce: trame Il Paradiso puntate 6-10 dicembre

Inoltre, le trame de Il Paradiso delle signore della settimana fino al 10 dicembre, rivelano che ci saranno anche dei nuovi momenti di tensione in casa Amato.

Salvatore continuerà a essere molto duro nei confronti di sua mamma Agnese al punto che Armando deciderà di intervenire in prima persona.

Il capo-magazziniere, infatti, andrà a parlare con Salvatore e difenderà a spada-tratta sua mamma. Peccato, però, che le parole di Armando finiranno per scontentare la stessa Agnese.

Occhi puntati anche su Tina Amato: in vista dell'arrivo della fatidica data in cui dovrà essere operata alle corde vocali, la ragazza comincerà a essere angosciata e anche un po' preoccupata per le sorti di questo intervento al quale dovrà sottoporsi.