Colpo di scena nella casa del Grande Fratello Vip. In piena notte fonda, Alex Belli ha ammesso il suo amore nei confronti di Soleil Sorge. Dopo settimane di "chimica artistica", i due protagonisti di questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, si sono lasciati andare completamente ai loro sentimenti, ammettendo quello che provano l'uno nei confronti dell'altra. Una dichiarazione a tutti gli effetti, che non è passata inosservata tra i fan.

GF Vip, Alex Belli cede e ammette di essersi innamorato di Soleil Sorge

Nel dettaglio, al termine della puntata serale del GF Vip di ieri, Soleil ha ammesso liberamente e candidamente di essere costretta a trattenersi con Alex Belli perché ci sono le telecamere in casa.

Successivamente, poi, i due hanno avuto un nuovo confronto in sauna, durante il quale Alex ha scelto per la prima volta di lasciarsi andare completamente e di ammettere così i suoi reali sentimenti nei confronti dell'ex protagonista di Uomini e donne.

L'attore, quindi, ha così "vuotato il sacco" e ha ammesso di essersi innamorato di Soleil Sorge, lasciando senza parole la ragazza.

La dichiarazione di Alex Belli a Soleil in piena notte al GF (Video)

"Ti assicuro che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te. Io amo questa tua sfaccettatura, come amo tutte le altre che hai", ha ammesso liberamente Alex.

Insomma Alex e Soleil, dopo due mesi di avvicinamenti e di alchimia, sono usciti finalmente allo scoperto e hanno deciso di liberarsi di questo "peso" che evidentemente entrambi portavano da troppo tempo.

Quale sarà a questo punto la reazione di Delia Duran, compagna di Alex Belli, dopo aver visto questa dichiarazione d'amore a tutti gli effetti di Alex nei confronti dell'ex protagonista di Uomini e donne?

Delia Duran chiuderà il rapporto con Alex al GF Vip?

Lunedì sera, nel corso della diretta del GF Vip, Alex ha avuto modo di vedere degli scatti di Delia paparazzata in compagnia di un amico comune della coppia, da poco tornato single.

Scatti che hanno scatenato il gossip anche se, Alex, si è detto tranquillo del fatto che non ci fosse alcun tipo di tradimento.

A questo punto, però, in vista della puntata di venerdì sera del reality show Mediaset, non si esclude che Delia possa tornare in casa e far chiarezza una volta per tutta, sul suo rapporto con Belli.

La donna dirà addio ad Alex in diretta tv, mettendo la parola "fine" al loro rapporto? Un'ipotesi che non va esclusa, dopo la dichiarazione d'amore di Alex per la giovane Soleil, che ha saputo conquistare il suo cuore.