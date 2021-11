Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap più amata e seguita nel pomeriggio degli italiani. Nelle Anticipazioni Tv relative alla puntata del 9 dicembre 2021, gli occhi sono puntati su Flora, la quale è più che intenzionata a far luce sulla morte del padre e decide fermamente di scavare sul passato dei Guarnieri. Nel frattempo, l'incidente di Agnese fortunatamente non ha causato danni, ma Vittorio la esorta a prendersi un periodo di pausa.

Il Paradiso delle Signore, cosa è accaduto negli episodi precedenti

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle Signore, Agnese sta affrontando un periodo di forte tensione; prima di tutto a causa del comportamento del figlio Salvatore, il quale ha deciso di andarsene di casa.

In secondo luogo, ha dovuto rimproverare Armando per aver raccontato la verità a Salvo; e, come se non bastasse, l'operazione di Tina si sta avvicinando. Agnese, in tutto questo, è ancora combattuta sul se dire ai figli della seconda vita di Giuseppe e, presa da tutti i suoi problemi, commette un errore distrazione che può rivelarsi estremamente grave: dimentica in atelier il ferro da stiro acceso. Nel frattempo, Dora vuole riavvicinarsi a Nino e per farlo sfrutterà il periodo natalizio, momento in cui sull'albero verranno messi i celebri "biglietti dei desideri"; la ragazza proverà a leggere furtivamente il biglietto di Nino?

Anticipazioni tv Il Paradiso delle Signore, puntata 9 dicembre: Flora indaga sul passato dei Guarnieri

Le anticipazioni tv de Il Paradiso delle signore rivelano che Flora è sempre più vicina alla verità. Adelaide, dal canto suo, decide di farla cadere in un tranello, nel tentativo di far uscire la Gentile allo scoperto. La ragazza tuttavia è ben disposta ad accettare la sfida, poiché è pronta a dare tutta se stessa su capire cosa sia effettivamente successo al padre Achille.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Flora, inoltre, ha compreso che per far luce sulle dinamiche, dovrà necessariamente scavare nel passato dei Guarnieri. Cosa farà la contessa per impedirlo?

Vittorio esorta Agnese a prendersi un periodo di pausa

Ulteriori anticipazioni tv de Il Paradiso delle Signore rivelano che Vittorio, scoperto il grave pericolo causato da Agnese, suggerirà alla signora Amato di prendersi un periodo di riposo.

La distrazione della donna avrebbe potuto causare dei danni molto seri e il direttore non può permettersi che succeda. Per tale ragione, pur essendo ben consapevole del periodo difficile di Agnese, si vede costretto ad allontanarla momentaneamente dal lavoro. Dimenticare il ferro da stiro acceso è imperdonabile e Vittorio non può fare altrimenti.

Nel frattempo arriva il tanto atteso periodo di Natale e tutti stanno scrivendo i propri biglietti dei desideri da appendere sull'albero. Occhi puntati su Dora che potrebbe impulsivamente leggere di nascosto ciò che ha scritto Nino. La ragazza sembra nutrire ancora un interesse e tenterà di avvicinarlo quanto prima.

L'appuntamento per l'episodio in data 9 dicembre de Il Paradiso delle Signore è fissato, come di consueto, alle ore 15:55 su Rai 1.