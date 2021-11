Continuano le puntate del Paradiso delle Signore, la serie televisiva trasmessa su Rai 1 dal lunedì al venerdì.

Anche gli episodi della prossima settimana, in particolare quelli di lunedì 8 e martedì 9 novembre, saranno ricchi di novità e di suspense in grado di tenere i numerosi spettatori incollati allo schermo fino alla fine. Per la giovane e ambiziosa Gemma giungerà il fatidico primo giorno di lavoro, ma la ragazza dovrà fare i conti con l'atteggiamento non proprio amichevole di Irene, la quale le darà del filo da torcere. Veronica, invece, farà la conoscenza dell'ex moglie del suo compagno.

Anticipazioni Il paradiso delle signore, episodio 8 novembre: Veronica conosce Gloria

Gemma otterrà finalmente il lavoro di commessa all'interno del grande magazzino e si troverà ad affrontare la prima giornata in questo nuovo ambiente. Oltre allo stress derivante dalla situazione inedita, la ragazza dovrà affrontare anche le prime turbolenze con la signorina Cipriani. Complici i loro caratteri non proprio semplici e diplomatici, i toni saranno destinati a farsi via via sempre più colorati.

Irene desidererà solamente prendere le difese di Stefania, sua amica e allo stesso tempo vittima delle ingiustizie da parte della sorellastra. Nel frattempo Veronica si presenterà ufficialmente a Gloria, ma continuerà a ignorare la vera identità della capocommessa del grande magazzino milanese.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, episodio del 9 novembre: l'indagine di Flora

Tina sarà a dir poco timorosa rispetto all'operazione alle corde vocali che dovrà affrontare dato che i rischi sono molti e la confusione imperversa. Proprio per questa ragione Vittorio deciderà di accompagnarla a eseguire maggiori controlli presso uno specialista.

Il direttore del Paradiso delle signore sarà perfettamente al corrente che tutto ciò che la ragazza desidera è cantare, tuttavia il responso del dottore prevede una sola soluzione: ricorrere a un intervento. Grazie alla vicinanza e al coraggio dell'amico, la sorella di Salvatore e Antonio Amato riuscirà a confidarsi con i genitori, i quali finalmente apprenderanno dei problemi di salute che tormentano la loro figlia.

Anche Salvatore si troverà in una situazione profondamente confusa in quanto dovrà convivere con le notizie apprese da Anna. La donna infatti, gli ha rivelato di aver perso il marito e di essere mamma di una bambina. Davanti a questo stravolgimento di prospettiva, Salvatore non saprà proprio come reagire. Il passato della donna sembra pesare molto al giovane barista.

Flora continuerà a indagare nell'ombra sui Guarnieri, dal momento che sospetta che dietro la morte del padre ci siano proprio loro. Avrà ragione? Intanto la ragazza pare in procinto di partire per Parigi.