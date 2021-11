Si prospettano tempi duri a casa Amato. Nelle puntate de Il Paradiso delle signore prossimamente in onda su Rai 1 gli equilibri della famiglia siciliana vacilleranno e arriverà il momento di prendere decisioni difficili. Attualmente l'atmosfera a casa di Agnese e Giuseppe è già molto tesa a causa del capofamiglia, colpevole di aver tradito la moglie con tanto di bebè da mantenere con i risparmi di famiglia. A questa problematica si aggiunge l'operazione di Tina alle corde vocali e la crisi coniugale con Sandro. Come se non bastasse, Maria metterà in dubbio il suo futuro con Rocco.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 in arrivo nuovi problemi in casa Amato

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che prossimamente le trame incentrate sulla famiglia Amato si complicheranno. Fino ad ora la sesta stagione ha mostrato al pubblico il ritorno di Tina, rientrata a Milano con un problema alle corde vocali e un matrimonio in crisi.

La "colonna" della famiglia, Agnese, non vive momenti facili con il marito Giuseppe, che non l'ha soltanto tradita, ma le ha anche nascosto di avere avuto un figlio dall'amante Petra. Stando alle anticipazioni, anche Maria avrà la sua dose di problemi. La giovane sarta, come il pubblico ha visto, vive una storia d'amore a distanza con Rocco, il nipote di Agnese.

Infatti, l'ex magazziniere del Paradiso vive a Roma dove ha intrapreso la carriera di ciclista professionista.

Anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6: un evento aprirà gli occhi di Maria

Rocco Amato sta facendo carriera nel ciclismo e non vive più a Milano. Il personaggio, interpretato da Giancarlo Commare, non è più presente nella soap se non attraverso le parole di Maria Puglisi, la sua promessa sposa, la quale sente il fidanzato soltanto per lettera.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 6 anticipano momenti di burrasca tra il nipote di Agnese e la giovane sarta e ciò accadrà dopo gli eventi che verranno mostrati nella settimana del 22-26 novembre, che metteranno in crisi Maria e la spingeranno a voler partire per Roma. Stando alle anticipazioni della soap rilasciate online, pare che accadrà qualcosa che le aprirà gli occhi e non porterà nulla di positivo per la coppia.

Secondo alcuni fan sui social Maria è troppo ingenua

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6 Maria inizia a lamentare l'assenza di Rocco, il quale scrive sempre meno lettere alla fidanzata. Questa mancanza da parte del ragazzo preoccupa la giovane sarta che cerca conforto nelle amiche, le Veneri del grande magazzino. A seguito delle confidenze, le ragazze iniziano a nutrire dei dubbi sul comportamento dell'ex magazziniere.

Anche i fan della popolare soap hanno espresso il loro parere. Alcuni dei telespettatori che seguono le vicende della coppia hanno ribadito sui social che Maria è troppo ingenua e Rocco ne starà sicuramente approfittando. Sarà così? Per avere delle certezze bisognerà attendere alcune settimane, quando Maria potrebbe partire per la Capitale.