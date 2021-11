Tornano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 che annunciano una settimana molto ricca dall'8 al 12 novembre. Occhi puntati su Cosimo Bergamini che arriverà inaspettatamente a Milano e parlerà con Flora: quest'ultima avrà la certezza di una relazione tra Adelaide e Umberto. A villa Guarnieri, inoltre, ci sarà l'arrivo di Marco di Sant'Erasmo, il nipote della contessa, ma le soprese non finiranno qui. A casa Amato, infatti, ci sarà la resa dei conti perché Agnese vedrà la foto del figlio di Giuseppe e l'uomo sarà costretto a vuotare il sacco.

Infine, Salvatore accompagnerà Anna dalla piccola Irene, mentre ci sarà l'incontro tra Gloria e Veronica, ignara della sua vera identità.

Tra gli Amato arriverà la resa dei conti

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 dall'8 al 12 novembre raccontano che a casa Amato l'operazione di Tina sarà l'ennesimo punto di discordia tra Agnese e suo marito. Mentre Giuseppe sarà scettico sull'intervento, la signora Amato appoggerà Vittorio affinché Tina si operi al più presto come consigliato dal medico. La tensione tra i due coniugi per le cure della giovane cantante, tuttavia, sarà ben poca cosa rispetto a quello che succederà qualche giorno dopo. Agnese, infatti, troverà la foto del bambino che Giuseppe ha concepito di nascosto con Petra e costringerà suo marito a dirle tutta la verità.

Come sempre, la donna troverà in Armando una spalla su cui piangere.

Flora parlerà con Cosimo Bergamini: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

La settimana de Il Paradiso delle signore 6 dall'8 al 12 novembre sarà ricca di novità per i protagonisti. Ci sarà l'arrivo inaspettato di Cosimo Bergamini e per questo Flora deciderà di annullare il viaggio che aveva progettato per Parigi pur di incontrarlo per parlare dei Guarnieri.

La stilista avrà la certezza di una relazione tra Adelaide e Umberto , mentre la contessa sarà sempre più agitata per le informazioni che Cosimo potrebbe rivelare alla figlia di Achille Ravasi. A villa Guarnieri, inoltre, arriverà Marco di Sant'Erasmo che farà una sorpresa inaspettata ai suoi familiari.

Irene non apprezzerà Gemma: anticipazioni settimana 8-12 novembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 dall'8 al 12 novembre, rivelano che nel corso della settimana Salvatore e Anna saranno molto vicini. Il giovane Amato, infatti, troverà nella donna un conforto per la crisi che sta attraversando la sua famiglia. Per ricambiare il sostegno della signorina Imbriani, Salvatore deciderà di accompagnare Anna dalla piccola Irene e questo gesto sarà molto apprezzato dalla donna. Al Paradiso, invece, tra Irene e Gemma non correrà buon sangue e la venere bionda deciderà di parlare con Stefania, confidandole il suo timore di perdere la sua amicizia a causa dell'arrivo della figlia di Veronica.