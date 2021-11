Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1.

Le anticipazioni dell'episodio che sarà trasmesso martedì 16 novembre preannunciano una svolta decisiva nel rapporto fra Agnese e Giuseppe. La donna, nonostante in passato abbia più volte perdonato il coniuge, questa volta non riuscirà a soprassedere. Pertanto ordina al marito di organizzarsi e lasciare la loro abitazione. Giuseppe, invece, non vuole allontanarsi dai figli, e cercherà la loro approvazione ancor più di prima. Tuttavia non rivelerà ai due ragazzi di aver avuto un altro figlio dalla sua amante.

Agnese, devastata a causa del marito, aprirà il suo cuore ad armando, confessandogli il tradimento subito da Giuseppe.

Intanto, Gemma e Marco, il nipote di Adelaide si incontreranno causalmente. Fra i due sembrerà da subito esserci una notevole attrazione.

Il Paradiso, episodio 16 novembre: Giuseppe cacciato di casa

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso che andrà in onda il 16 novembre svelano che Agnese non reagirà affatto bene al tradimento del marito. La donna non avrà più la pazienza di perdonare il marito, tanto più ora che è stata colpita sul fronte personale. Dunque la sarta ordinerà al coniuge di abbandonare la loro casa.

Amato senior, però, non vorrà affatto assecondarla, dato che non vuole separarsi dai loro figli.

Difatti farà in modo di vezzeggiarli e compiacerli, in modo tale da ottenere la loro benevolenza. Tuttavia il vile uomo non avrà il coraggio di raccontare ai due giovani di aver avuto un figlio con un'altra donna. Agnese, intanto, cercherà il conforto del fedele Armando, a cui confiderà di essere stata tradita dal consorte.

Anticipazioni Il Paradiso 16/11: Gemma e Marco si incontrano

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle Signore del 16 novembre si assisterà al primo incontro fra Gemma e Marco di Sant'Erasmo. I due, pur incontrandosi casualmente, mostreranno un'attrazione reciproca fin da subito. Del resto, la giovane Zanatta ha sempre dichiarato di avere una certa predilezione per i giovani dell'alta società, e soprattutto con un'ottima condizione economica.

Al contempo Stefania, interessata al mondo del giornalismo, chiederà di assistere a un'intervista che un' importante rivista realizzerà a Flora.

Il Paradiso, puntata 16 novembre: Anna accetta l'invito di Salvatore

Stando alle anticipazioni, durante l'episodio del 16 novembre, Anna accetterà finalmente un invito di Salvatore. La giovane sarà spronata a lasciarsi andare anche dalle pressioni benevole del suo amico Roberto, il quale crede che debba riaprirsi all'amore. Il giovane Amato, dal canto suo, sarà al settimo cielo per l'uscita con la ragazza che attendeva da tempo.