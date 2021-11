La prima stagione di Love is in the air si avvicina all'ultima puntata. Dunque, presto andrà in onda la seconda, ambientata cinque anni dopo gli eventi mostrati alla fine della prima. La più importante tra le novità della stagione sarà scoprire che Eda e Serkan sono diventati genitori della piccola Kiraz. I due, però, non staranno più insieme e l'architetto saprà di essere diventato padre soltanto dopo il salto temporale. Stando alle anticipazioni, inizialmente l'uomo non si sentirà di fare il genitore. Alla fine, però, troverà un modo piuttosto originale per rivelarsi alla bambina.

Anticipazioni Love is in the air 2: Serkan scopre di avere una figlia

Nelle puntate della seconda stagione di Love is in the air Eda e Serkan non saranno più una coppia. Attraverso i racconti di Eda si apprenderà che sarà stato l'uomo ad allontanarla dopo essere guarito dal cancro, dicendole più volte di non volere figli. La Yildiz, di conseguenza, sarà partita per l'Italia e lì avrà scoperto di essere incinta. Casualmente, cinque anni dopo, l'architetto conoscerà la piccola Kiraz, ignorando che si tratti di sua figlia. Dopo aver cercato con alcuni escamotage di nascondere la verità, Eda gli confesserà di essere il padre della bambina. Serkan non prenderà bene la notizia e chiederà all'ex fidanzata del tempo per riflettere.

Successivamente le dirà di non essere pronto a fare da padre a Kiraz, ma le darà comunque l'aiuto economico di cui avrà bisogno per crescere la bambina serenamente.

Spoiler Love is in the air 2: Serkan ha paura di morire

Eda rimarrà sconcertata di fronte alle parole di Serkan e, nel corso di un dialogo drammatico, gli dirà con sdegno di non volere nulla né per lei né per la bambina.

Anche Aydan non sarà d'accordo con la decisione del figlio e cercherà di convincerlo a cambiare idea. Ad aiutare la donna ci sarà Engin, al quale Serkan confiderà di essere ancora innamorato di Eda. L'architetto rivelerà anche il vero motivo per cui non voglia instaurare un legame con la bimba. Si tratta dello stesso per il quale cinque anni prima ruppe con la Yildiz.

In realtà, l'uomo ha paura che possa nuovamente ammalarsi e morire, motivo per cui non vuole far soffrire né Eda, né la bambina. Intanto, arriverà il giorno del compleanno della piccola e Serkan prenderà una decisione importante, dettata - questa volta - dal cuore. Nel frattempo, mentre tutti si prepareranno a festeggiare, la bambina sparirà.

Kiraz riceve una sorpresa dal suo papà: anticipazioni Love is in the air 2

Le anticipazioni di Love is in the air 2 rivelano che parenti e amici, compreso Serkan, si daranno da fare per cercare Kiraz. L'unico a sapere dove si trovi è l'amichetto Can, il figlio di Pırıl ed Engin. Il bambino rivelerà a Bolat che la bambina è andata a mandare un messaggio al suo papà.

Il piccolo gli spiegherà che l'amica, visto che il genitore è un'astronauta, ha pensato di raggiungere il punto più alto di una collina vicino casa sua. Fortunatamente Serkan riuscirà a trovarla con in mano un biglietto in cui dice al padre che è il suo compleanno. Dopo aver rilasciato il palloncino a cui è legato il messaggio, Serkan accompagnerà Kiraz alla sua festa di compleanno, dove l'attenderanno due torte: una preparata da Melo e l'altra portata da Aydan. La bambina, tuttavia, si rifiuterà di spegnere le candeline, dicendo che lo farà solo quando verrà il suo papà. Mentre Eda cercherà di spiegarle che questo non sarà possibile perché, anche se lo vuole, non potrà essere lì con lei. Sarà a questo punto che Serkan arriverà alla festa vestito da astronauta e, toltosi il casco, le dirà: "Auguri, figlia mia".