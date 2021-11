Nella seconda stagione di Love is in the air, ambientata cinque anni dopo il finale della prima, tra i nuovi personaggi spiccherà la piccola Kiraz, la figlia di Eda. Ciò avverrà nelle puntate italiane in onda presto su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che i due protagonisti non staranno più insieme, ma il destino li farà rincontrare. Serkan ripiomberà nella vita dell'ex fidanzata e, dopo aver capito di essere ancora innamorato di lei, si deciderà a riconquistarla. Ad un certo punto della storia, però, ci sarà una svolta inaspettata. L'uomo apprenderà che Kiraz è anche sua figlia, ma non la prenderà bene.

Solo in un secondo momento ammetterà quali sono i suoi veri timori.

Anticipazioni Love is in the air 2: Serkan ed Eda si rivedono dopo cinque anni

Nelle prossime puntate di Love is in the air si spiegherà perché Eda e Serkan non staranno più insieme. Il motivo verrà mostrato al pubblico attraverso i racconti della giovane. Perciò, si apprenderà che sarà stato l'architetto ad allontanare la ragazza. L'uomo, infatti, dopo esser guarito dal cancro, inizierà ad essere freddo e ribadirà in più occasioni di non volere figli. A seguito di ciò la giovane partirà per l'Italia per completare gli studi e sarà proprio lì che scoprirà di aspettare Kiraz, ma l'atteggiamento di Serkan la spingerà a non rivelargli l'esistenza della bambina.

Quando cinque anni dopo, per puro caso, l'architetto conoscerà la piccola, Eda gli farà inizialmente credere che sia figlia di Melo. Tuttavia, le cose si complicheranno quando Bolat cercherà di riconquistarla, mettendola di fronte al dilemma se sia ancora giusto nascondergli di essere padre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Serkan apprende da Eda di essere padre: Love is in the air, spoiler seconda stagione

Proseguendo con le anticipazioni della seconda stagione si apprende che Eda deciderà di mettere alla prova Serkan, prima di raccontargli la verità su Kiraz. Perciò, cercherà di far passare all'uomo del tempo con la bambina. Tuttavia, alcuni atteggiamenti dell'architetto porteranno Eda a tornare sui suoi passi, decidendo di partire con Burak.

Kiraz, però, avrà instaurato un legame con il padre e non vorrà andarsene, perciò gli dirà che Eda è sua madre, così da indurre l'uomo a porsi delle domande. Successivamente, grazie ad alcune parole e ad un escamotage della piccola (una scarpetta lasciata nella macchina di Serkan), i due si ritroveranno faccia a faccia e Eda non riuscirà più a nascondere la verità. Dopo aver appreso di essere il padre di Kiraz, Serkan fuggirà sconvolto.

Trame Love is in the air 2: Serkan rivela le sue paure legate alla malattia

Le anticipazioni di Love is in the air 2 rivelano che Serkan non prenderà bene la notizia di essere il padre di Kiraz. Eda lo seguirà fino alla sua casa a Istanbul e, dopo avergli spiegato i motivi che l'hanno spinta a nascondergli la verità, rimarrà lì tutta la notte.

Il mattino seguente i due parleranno e Serkan non se la sentirà di addossarle tutte le responsabilità, anzi ammetterà che ha fatto bene a non dirgli che era incinta perché, molto probabilmente, le avrebbe chiesto di abortire. Dopo essersi preso del tempo per pensare, Bolat le dirà di non sentirsi pronto ad essere padre. Sarà davvero così? In realtà, dietro il comportamento dell'uomo si nascondono delle paure legate alla malattia che cercherà in tutti i modi di nascondere. Alla fine, però, deciderà di tirar fuori ciò che sente e confesserà tutto a Eda. Tuttavia, sarà dopo aver visto dei video girati quando Kiraz era molto piccola che prenderà una decisione importante che gli cambierà la vita.